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«Борнмут» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.05.2021)

вчера, 23:58

«Борнмут» сыграет против «Сток Сити» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Этот поединок состоится 8 мая 2021 года.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры выбрали фаворитом этого поединка «Борнмут». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.79. Также можно сделать ставку на победу «Сток Сити» по 4.40, а на ничейный исход по 4.00.

Форма команд

«Борнмут» набрал 77 пунктов и занимает пятую строчку в турнирной таблице. В активе этой команды 22 победы, 11 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 73 мяча и пропустил 44 гола. В последних поединках «Борнмут» смотрится неплохо, но может потерять свою строчку в таблице, если уступит «Сток Сити». Команда может попасть в стыковые поединки в борьбе за выход в АПЛ, для этого нужно продолжать побеждать.

«Сток Сити» играет не лучшим образом в нынешнем сезоне. Команда набрала 57 пунктов и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 14 побед, 15 ничьих и 16 поражений. Клуб забил 48 голов и пропустил 52 мяча. В последних поединках «Сток Сити» ужасен и стабильно теряет очки. Грядущий матч против «Борнмута» может стать очередным провалом для команды, которая когда-то играла в высшей лиге.

Информация для ставок

● «Борнмут» проиграл две игры из последних пяти
● У «Сток Сити» восемь пропущенных мячей в последних пяти играх
● «Сток Сити» не побеждает шесть игр кряду

Прогноз

В этом поединке можно поставить на победу хозяев поля и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.80. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют» по 1.77.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Барнсли» — «Норвич».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.43 2.02 1.88 1.54 2.62
Лига Ставок 2.85 1.40 1.93 1.81 1.53 2.41
Мелбет 2.01 1.89
1XBET 2.91 1.41 1.87 1.87 1.55 2.45
BetBoom 2.85 1.38 1.92 1.82 1.51 2.42
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