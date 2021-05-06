«Борнмут» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.05.2021)

«Борнмут» сыграет против «Сток Сити» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Этот поединок состоится 8 мая 2021 года.
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завтра, 14:30
Ставки букмекеров
Букмекеры выбрали фаворитом этого поединка «Борнмут». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.79. Также можно сделать ставку на победу «Сток Сити» по 4.40, а на ничейный исход по 4.00.
Форма команд
«Борнмут» набрал 77 пунктов и занимает пятую строчку в турнирной таблице. В активе этой команды 22 победы, 11 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 73 мяча и пропустил 44 гола. В последних поединках «Борнмут» смотрится неплохо, но может потерять свою строчку в таблице, если уступит «Сток Сити». Команда может попасть в стыковые поединки в борьбе за выход в АПЛ, для этого нужно продолжать побеждать.
«Сток Сити» играет не лучшим образом в нынешнем сезоне. Команда набрала 57 пунктов и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 14 побед, 15 ничьих и 16 поражений. Клуб забил 48 голов и пропустил 52 мяча. В последних поединках «Сток Сити» ужасен и стабильно теряет очки. Грядущий матч против «Борнмута» может стать очередным провалом для команды, которая когда-то играла в высшей лиге.
Информация для ставок
● «Борнмут» проиграл две игры из последних пяти
● У «Сток Сити» восемь пропущенных мячей в последних пяти играх
● «Сток Сити» не побеждает шесть игр кряду
Прогноз
В этом поединке можно поставить на победу хозяев поля и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.80. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют» по 1.77.
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