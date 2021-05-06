«Борнмут» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.05.2021)

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вчера, 23:58

«Борнмут» сыграет против «Сток Сити» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Этот поединок состоится 8 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры выбрали фаворитом этого поединка «Борнмут». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.79. Также можно сделать ставку на победу «Сток Сити» по 4.40, а на ничейный исход по 4.00.

Форма команд

«Борнмут» набрал 77 пунктов и занимает пятую строчку в турнирной таблице. В активе этой команды 22 победы, 11 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 73 мяча и пропустил 44 гола. В последних поединках «Борнмут» смотрится неплохо, но может потерять свою строчку в таблице, если уступит «Сток Сити». Команда может попасть в стыковые поединки в борьбе за выход в АПЛ , для этого нужно продолжать побеждать.

«Сток Сити» играет не лучшим образом в нынешнем сезоне. Команда набрала 57 пунктов и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 14 побед, 15 ничьих и 16 поражений. Клуб забил 48 голов и пропустил 52 мяча. В последних поединках «Сток Сити» ужасен и стабильно теряет очки. Грядущий матч против «Борнмута» может стать очередным провалом для команды, которая когда-то играла в высшей лиге.

Информация для ставок

● «Борнмут» проиграл две игры из последних пяти

● У «Сток Сити» восемь пропущенных мячей в последних пяти играх

● «Сток Сити» не побеждает шесть игр кряду

Прогноз

В этом поединке можно поставить на победу хозяев поля и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.80. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют» по 1.77.

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