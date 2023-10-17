«Борнмут» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (21.10.2023)

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вчера, 13:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Борнмут». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Вулверхэмптона» оценивается по 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Борнмут» не показывает хороших результатов, но в некоторых отрезках матчей демонстрирует хороший уровень игры. Однако это не приносит коллективу очки в турнирной таблице и сейчас он занимает предпоследнее место с тремя очками. Чтобы вытащить себя из зоны вылета, команде очень важно начать набирать очки с ближайшего тура. В прошлой игре «Борнмут» уступил «Эвертону» (0:3), а ранее крупно проиграл «Арсеналу» (0:4).

«Вулверхэмптон» также выглядит не так, как ждали болельщики клуба на старте сезона. В активе «волков» всего восемь набранных баллов, что позволяет им занимать лишь 14 место. Клуб вряд ли сможет претендовать в этом футбольном году на высокие места, но обязан как минимум обезопасить себя от зоны вылета. Два последних матча «Вулверхэмптон» завершил сенсационной победой над «Манчестер Сити» (2:1) и ничьей «Астон Виллой» (1:1).

Информация для ставок

«Борнмут» смог выиграть лишь одну два из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть последних матчей «Вулверхэмптона» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В поединке между этими клубами очень редко бывают результативные матчи, и мы предполагаем, что в этот раз исключения не будет. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.