«Боруссия» Д — «Айнтрахт». Прогноз на матч чемпионата Германии (03.04.2021)

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сегодня, 01:39

В 27-м туре Бундеслиги «Боруссия» Д сыграет дома с «Айнтрахтом». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.81. В случае победы «Айнтрахта» зайдет коэффициент 4.3. Ничья представлена коэффициентом 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.79 на ТБ 3 и 2.1 на ТМ 3. Исход «обе забьют» котируется в 1.49.

Форма команд

«Боруссия» Д отстает от «Айнтрахта», идущего на четвертой позиции, на четыре очка. Для хозяев этот матч станет одним из решающих, так как для попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон необходимо обыгрывать прямого конкурента. В последнем туре «черно-желтые» сыграли вничью на выезде с «Кельном» (2:2), а до этого оказались сильнее «Герты» (2:0).

«Айнтрахт» борется за место в Лиге чемпионов. Команда немного сбавила обороты, но всё еще имеет хорошие шансы на итоговый успех. В прошлой игре «Айнтрахт» победил на своем поле «Унион» (5:2), а туром ранее сыграл вничью на выезде с «РБ Лейпциг» (1:1).

Информация для ставок

«Боруссия» выиграла пять матчей из последних десяти во всех турнирах

В последних пяти матчах «Айнтрахта» сыграла ставка «обе забьют»

«Боруссия» забивает на своем поле 18 матчей подряд

«Айнтрахт» не может обыграть «Боруссию» уже девять матчей

Прогноз

Предполагаем, что «Боруссия» будет атаковать большими силами с самого начала поединка, но гостям удастся забить минимум один раз. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на то, что «Айнтрахт» не проиграет этот матч. Коэффициент на Х2 составляет 2.07.