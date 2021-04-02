«Боруссия» Д — «Айнтрахт». Прогноз на матч чемпионата Германии (03.04.2021)

В 27-м туре Бундеслиги «Боруссия» Д сыграет дома с «Айнтрахтом». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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завтра, 16:30
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.81. В случае победы «Айнтрахта» зайдет коэффициент 4.3. Ничья представлена коэффициентом 3.95.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.79 на ТБ 3 и 2.1 на ТМ 3. Исход «обе забьют» котируется в 1.49.
Форма команд
«Боруссия» Д отстает от «Айнтрахта», идущего на четвертой позиции, на четыре очка. Для хозяев этот матч станет одним из решающих, так как для попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон необходимо обыгрывать прямого конкурента. В последнем туре «черно-желтые» сыграли вничью на выезде с «Кельном» (2:2), а до этого оказались сильнее «Герты» (2:0).
«Айнтрахт» борется за место в Лиге чемпионов. Команда немного сбавила обороты, но всё еще имеет хорошие шансы на итоговый успех. В прошлой игре «Айнтрахт» победил на своем поле «Унион» (5:2), а туром ранее сыграл вничью на выезде с «РБ Лейпциг» (1:1).
Информация для ставок
- «Боруссия» выиграла пять матчей из последних десяти во всех турнирах
- В последних пяти матчах «Айнтрахта» сыграла ставка «обе забьют»
- «Боруссия» забивает на своем поле 18 матчей подряд
- «Айнтрахт» не может обыграть «Боруссию» уже девять матчей
Прогноз
Предполагаем, что «Боруссия» будет атаковать большими силами с самого начала поединка, но гостям удастся забить минимум один раз. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на то, что «Айнтрахт» не проиграет этот матч. Коэффициент на Х2 составляет 2.07.