«Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (22.04.2023)

1681926369

сегодня, 20:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.63. Победа «Айнтрахта» оценивается за 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.53. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.5. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Боруссия» Д старается не отставать от «Баварии» и недавно даже имела шансы сравняться по очкам, но это ей не удалось. «Шмели» продолжают оставаться на второй позиции с набранными 57 баллами и отстают от лидера на два пункта. В предстоящем поединке хозяевам нужно быть очень осторожными, ведь им будет противостоять обладатель кубка Лиги Европы прошлого сезона. В прошлом туре «Боруссия» упустила свое преимущество в игре со «Штутгартом» (3:3), а ранее смогла вырвать победу у «Уноин» (2:1).

«Айнтрахт» Франкфурт слабо выглядит в концовке сезона и давно не выигрывает в Бундеслиге. Команда перед стартом очередного тура занимает седьмое место с 42 баллами и на два пункта отстает от «Байера», который находится в зоне еврокубков. В прошлом туре «Айнтрахт» поделил очки с «Боруссией» М (1:1), а ранее без особых шансов проиграл на выезде «Байеру» из Леверкузена.

Информация для ставок

«Айнтрахт» проиграл пять из шести последних матчей на выезде

·Пять из шести последних матчей «Боруссии» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Боруссия» Д выиграла три последних поединка с «Айнтрахтом»

Пять последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Д имеет не очень хорошую статистику личных встреч с «Айнтрахтом», и в нынешней турнирной ситуации обязана побеждать. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63.