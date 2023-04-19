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«Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт». Прогноз на матч Бундеслиги (22.04.2023)

сегодня, 20:46
Боруссия

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.63. Победа «Айнтрахта» оценивается за 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.704.494.53
Pari 1.65 4.40 4.50

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.53. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.5. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Боруссия» Д старается не отставать от «Баварии» и недавно даже имела шансы сравняться по очкам, но это ей не удалось. «Шмели» продолжают оставаться на второй позиции с набранными 57 баллами и отстают от лидера на два пункта. В предстоящем поединке хозяевам нужно быть очень осторожными, ведь им будет противостоять обладатель кубка Лиги Европы прошлого сезона. В прошлом туре «Боруссия» упустила свое преимущество в игре со «Штутгартом» (3:3), а ранее смогла вырвать победу у «Уноин» (2:1).

«Айнтрахт» Франкфурт слабо выглядит в концовке сезона и давно не выигрывает в Бундеслиге. Команда перед стартом очередного тура занимает седьмое место с 42 баллами и на два пункта отстает от «Байера», который находится в зоне еврокубков. В прошлом туре «Айнтрахт» поделил очки с «Боруссией» М (1:1), а ранее без особых шансов проиграл на выезде «Байеру» из Леверкузена.

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» проиграл пять из шести последних матчей на выезде
  • ·Пять из шести последних матчей «Боруссии» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Боруссия» Д выиграла три последних поединка с «Айнтрахтом»
  • Пять последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Д имеет не очень хорошую статистику личных встреч с «Айнтрахтом», и в нынешней турнирной ситуации обязана побеждать. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.46 1.23 2.59 1.54 2.06 1.84
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 21:14
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (-1,5) в этом матче и тотал больше трёх в этой игре. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:48
В этом матче обе команды забьют и тб 2,5 верняк!
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