«Боруссия» М — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (13.08.2021)

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сегодня, 00:01

В первом туре чемпионата Германии «Бавария» приедет в гости к крепкой «Боруссии» из Менхенгладбаха. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. В случае победы «Боруссии» зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать за 4.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.84 на ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.03. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.42.

Форма команд

Мюнхенская «Бавария» под руководством нового главного тренера еще не провела ни одного официального поединка, поэтому судить о новой тактике команды и качестве игры довольно сложно. Команда не смогла добиться успехов в трансферное окно, поэтому будет полагаться на силы своих проверенных игроков. Последние два матча «Баварии» были товарищескими и закончились поражениями от «Наполи» (0:3) и «Боруссии» М (0:2).

«Боруссия» М также начинает сезон с новым тренером и постарается избежать таких серьезных провалов, как в прошлой кампании, когда серия поражений команды заставляла болельщиков и руководство серьезно задуматься. Коллектив провел хорошее межсезонье и выиграл большинство контрольных матчей. В прошлом матче в рамках Кубка Германии «Боруссия» М обыграла «Кайзерслаутерн» (1:0), а ранее в товарищеском матче оказалась сильнее «Гронингена» (2:1).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла всего один матч из пяти последних (включая товарищеские встречи)

Пять из шести последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Боруссия» М выиграла четыре последние встречи во всех турнирах

«Бавария» проиграла на выезде «Боруссии» М в трех из четырех последних матчей

Прогноз

«Бавария» находится не в лучших кондициях, о чем можно судить по качеству игры в последних товарищеских матчах. Рискнем предположить, что «Боруссия» М сможет удивить соперника и одержать победу. Сделать ставку на хозяев с форой 0 можно по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Айнтрахта» в матче с «Боруссией» Дортмунд.