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«Боруссия» М — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (13.08.2021)

сегодня, 00:01

В первом туре чемпионата Германии «Бавария» приедет в гости к крепкой «Боруссии» из Менхенгладбаха. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.464.831.57
Лига Ставок 5.00 5.20 1.54
Фонбет 4.75 4.40 1.70
Мелбет 4.78 4.38 1.73
1XBET 4.78 4.38 1.73
BetBoom 4.64 4.32 1.71

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55. В случае победы «Боруссии» зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать за 4.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.84 на ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.03. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.42.

Форма команд

Мюнхенская «Бавария» под руководством нового главного тренера еще не провела ни одного официального поединка, поэтому судить о новой тактике команды и качестве игры довольно сложно. Команда не смогла добиться успехов в трансферное окно, поэтому будет полагаться на силы своих проверенных игроков. Последние два матча «Баварии» были товарищескими и закончились поражениями от «Наполи» (0:3) и «Боруссии» М (0:2).

«Боруссия» М также начинает сезон с новым тренером и постарается избежать таких серьезных провалов, как в прошлой кампании, когда серия поражений команды заставляла болельщиков и руководство серьезно задуматься. Коллектив провел хорошее межсезонье и выиграл большинство контрольных матчей. В прошлом матче в рамках Кубка Германии «Боруссия» М обыграла «Кайзерслаутерн» (1:0), а ранее в товарищеском матче оказалась сильнее «Гронингена» (2:1).

Информация для ставок

  • «Бавария» выиграла всего один матч из пяти последних (включая товарищеские встречи)
  • Пять из шести последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Боруссия» М выиграла четыре последние встречи во всех турнирах
  • «Бавария» проиграла на выезде «Боруссии» М в трех из четырех последних матчей

Прогноз

«Бавария» находится не в лучших кондициях, о чем можно судить по качеству игры в последних товарищеских матчах. Рискнем предположить, что «Боруссия» М сможет удивить соперника и одержать победу. Сделать ставку на хозяев с форой 0 можно по коэффициенту 4.1 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Айнтрахта» в матче с «Боруссией» Дортмунд.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.40 1.35 2.76 1.51
Мелбет 2.82 1.41
1XBET 2.82 1.41
BetBoom 5.74 1.15 3.01 1.41 2.36 1.63
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