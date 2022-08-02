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«Боруссия» Д — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (06.08.2022)

сегодня, 19:13
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Боруссию» Д, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Поверить в триумф гостей можно по 3.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.104.283.21
Мелбет 2.12 4.28 3.24

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Боруссия» Д потеряла в межсезонье Эрлинга Холанда, однако пополнилась новыми интересными исполнителями и готова бросить вызов «Баварии» в борьбе за серебряную салатницу. Команда начинает чемпионат с домашнего поединка с очень непростого соперника, поэтому если футболисты добудут победу, она будет ценна вдвойне. Команда сыграла в товарищеском матче вничью с «Антальяспором» (1:1), а ранее обыграла «Мюнхен 1860» в кубке Германии (3:0).

«Байер» в прошлом сезоне показал хорошую игру и заслуженно занял третье место с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя. При этом «фармацевты» вернулись в Лигу Чемпионов и постараются с самого старта Бундеслиги задать себе хороший темп. Игра с «Боруссией» Д в первом туре обещает быть очень сложной, но даже ничья стала бы хорошим достижением. В кубке Германии коллектив из Леверкузена уже потерпел поражение от «Эльфсберга» (3:4), а в товарищеской игре обыграл «Удинезе» (2:1).

Информация для ставок

  • «Боруссия» Д выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Байер» забивал в восьми из десяти выездных встреч за последнее время
  • Девять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Боруссия» Д выиграла семь из десяти последних матчей у «Байера» на своем поле

Прогноз

Этот матч можно смело назвать центральным в туре, поэтому к нему будет прикованы взгляды многих болельщиков. Предполагаем, что матч будет результативным и закончится вничью, сделать ставку на который можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.19 1.39 2.55 1.57
Мелбет 2.99 1.37
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сегодня в 19:59
Победу одержит Боруссия Д
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