ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Боруссия» М — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (15.01.2022)

вчера, 11:06

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры считают «Боруссию» М, ставки на которую, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.55. Поставить на успех гостей можно по 2.6, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.643.952.49
Мелбет 2.65 4.10 2.54
1XBET 2.65 4.10 2.54
BetBoom 2.64 3.93 2.50

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.08.

Форма команд

«Байер» имел хорошую возможность закрепиться на третьем месте в турнирной таблице, но не смог одержать победы в двух последних поединках. Таким образом, коллектив расположился на пятом месте и набрал 29 очков, оставляя за собой хорошие шансы побороться за более высокие места. В прошлом туре Бундеслиги «Байер» сыграл вничью с «Унион Берлин» (2:2), а ранее уступил в важном матче с «Фрайбургом» (1:2).

«Боруссия» из Менхенгладбаха очень слабо начала чемпионат, но в двух последних турах набрала четыре очка и прервала серию поражений из нескольких матчей. Победа над «Баварией» (2:1) в прошлом туре дала дополнительной уверенности в собственных числах и уже в предстоящем поединке коллектив постарается дать бой команде из Леверкузена. До победы над чемпионом Германии «Боруссия» М сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

Информация для ставок

  • Пять последних матчей «Боруссии» М завершились исходом «обе забьют»
  • «Байер» выиграл только одну игру из семи последних на выезде во всех турнирах
  • «Боруссия» М проиграла четыре последних встречи «Байеру»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» имеет хорошую статистику личных встреч с оппонентом за последнее время, и мы предполагаем, что победная серия «фармацевтов» продлится и в этом матче. Сделать ставку на победу «Байера» можно по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.47 2.20 1.71
Мелбет 2.74 1.43
1XBET 2.74 1.43
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 11:26
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100