«Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз на матч Бундеслиги (13.05.2023)

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вчера, 18:38

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. В случае победы «Боруссии» М, зайдет коэффициент 9.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.68 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Боруссия» Д сама создала себе проблемы в чемпионате и теперь ей недостаточно выиграть все оставшиеся матчи в Бундеслиге, но и ждать осечку «Баварии», от которой она отстает на один балл. В предстоящей встрече с «Боруссией» М хозяева наверняка с первых минут будут идти вперед и создавать много моментов. В прошлом туре «Боруссия» Д разгромила на своем поле «Волфьсбург» (1:1), а ранее не смогла переиграть на выезде «Бохум» (1:1).

«Боруссия» М показывает средине результаты и закономерно располагается в середине турнирной таблицы, а именно на 10 месте. Команда набрала 39 очков и отстает от ближайшего соперника на четыре балла, поэтому просто доигрывает сезон без серьезных задач на последние туры. Два последних матча «Боруссии» М завершились домашней победой с «Бохумом» (2:0) и выездным поражением от «Штутгарта» (1:2).

Информация для ставок

«Боруссия» М смогла одержать лишь две победы в десяти поединках за последнее время

«Боруссия» Д выиграла 11 последних матчей на своем поле во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Боруссия» М выиграла три из пяти последних матчей с клубом из Дортмунда при двух поражениях

Прогноз

«Боруссия» Д на своем поле обязана набирать очки, иначе вопрос чемпионства будет усложнен еще больше. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.62 можно в букмекерской конторе Лига Ставок.