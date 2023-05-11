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«Боруссия» Дортмунд — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз на матч Бундеслиги (13.05.2023)

вчера, 18:38
Боруссия

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. В случае победы «Боруссии» М, зайдет коэффициент 9.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.267.219.54
Pari 1.25 6.90 9.50

Также в линии букмекеры предлагают 1.68 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Боруссия» Д сама создала себе проблемы в чемпионате и теперь ей недостаточно выиграть все оставшиеся матчи в Бундеслиге, но и ждать осечку «Баварии», от которой она отстает на один балл. В предстоящей встрече с «Боруссией» М хозяева наверняка с первых минут будут идти вперед и создавать много моментов. В прошлом туре «Боруссия» Д разгромила на своем поле «Волфьсбург» (1:1), а ранее не смогла переиграть на выезде «Бохум» (1:1).

«Боруссия» М показывает средине результаты и закономерно располагается в середине турнирной таблицы, а именно на 10 месте. Команда набрала 39 очков и отстает от ближайшего соперника на четыре балла, поэтому просто доигрывает сезон без серьезных задач на последние туры. Два последних матча «Боруссии» М завершились домашней победой с «Бохумом» (2:0) и выездным поражением от «Штутгарта» (1:2).

Информация для ставок

  • «Боруссия» М смогла одержать лишь две победы в десяти поединках за последнее время
  • «Боруссия» Д выиграла 11 последних матчей на своем поле во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Боруссия» М выиграла три из пяти последних матчей с клубом из Дортмунда при двух поражениях

Прогноз

«Боруссия» Д на своем поле обязана набирать очки, иначе вопрос чемпионства будет усложнен еще больше. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.62 можно в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.18 1.37
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:35
Победа Дормунда им отступать не куда П1.
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