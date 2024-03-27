«Боруссия» М — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (30.03.2024)

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вчера, 19:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» М. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Фрайбурга» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Боруссия» М не смогла в нынешнем сезоне побороться за высокие места и практически не имеет турнирной мотивации до конца сезона. Команда располагается на 12 месте с 28 баллами и опережает зону вылета на девять баллов, что является неплохим запасом. В поединке с «Фрайбургом» коллектив постарается порадовать качественным футбол и приятным результатом своих болельщиков. Два последних матча «Боруссии» М завершились ничьей с «Хайденхаймом» (1:1) и поражением от «Саарбрюкена» в кубке страны (1:2).

«Фрайбург» сильно рискует остаться без еврокубков на следующий сезон, ведь потерял свою стабильность последних лет. Перед стартом очередного тура гости занимают лишь девятое место с 33 баллами и на семь пунктов отстает от идущего шестым «Айнтрахта». Только победа в этой игре и осечка конкурентов может увеличить шансы клуба на место в зоне еврокубков. В последнем туре Бундеслиги «Фрайбург» проиграл лидеру «Байеру» (2:3), а ранее был разгромлен «Вест Хэмом» в Лиге Европы (0:5).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Фрайбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Боруссия» М проиграла лишь один матч из десяти последних на своем стадионе

Четыре последних матча между клубами завершились ничейными результатами

Пять из семи поединков команд за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» М играет на своем поле и не имеет турнирного давления за результат, поэтому смогут сыграть более раскрепощенно. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.