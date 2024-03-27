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«Боруссия» М — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (30.03.2024)

вчера, 19:23
Боруссия М

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» М. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Фрайбурга» оценивается по 2.95, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Боруссия» М не смогла в нынешнем сезоне побороться за высокие места и практически не имеет турнирной мотивации до конца сезона. Команда располагается на 12 месте с 28 баллами и опережает зону вылета на девять баллов, что является неплохим запасом. В поединке с «Фрайбургом» коллектив постарается порадовать качественным футбол и приятным результатом своих болельщиков. Два последних матча «Боруссии» М завершились ничьей с «Хайденхаймом» (1:1) и поражением от «Саарбрюкена» в кубке страны (1:2).

«Фрайбург» сильно рискует остаться без еврокубков на следующий сезон, ведь потерял свою стабильность последних лет. Перед стартом очередного тура гости занимают лишь девятое место с 33 баллами и на семь пунктов отстает от идущего шестым «Айнтрахта». Только победа в этой игре и осечка конкурентов может увеличить шансы клуба на место в зоне еврокубков. В последнем туре Бундеслиги «Фрайбург» проиграл лидеру «Байеру» (2:3), а ранее был разгромлен «Вест Хэмом» в Лиге Европы (0:5).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей «Фрайбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Боруссия» М проиграла лишь один матч из десяти последних на своем стадионе
  • Четыре последних матча между клубами завершились ничейными результатами
  • Пять из семи поединков команд за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Боруссия» М играет на своем поле и не имеет турнирного давления за результат, поэтому смогут сыграть более раскрепощенно. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
7xycumhtj486
7xycumhtj486
сегодня в 01:58
Боруссия играет на своем поле и является фаворитом, но Фрайбург также имеет свои шансы на успех. Думаю, что будет открытая игра с обеими командами, пытающимися забить гол. Надеюсь на победу Боруссии, но и не исключаю ничейного исхода.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 19:24
Обе команды забьют это точно.
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