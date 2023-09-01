«Боруссия» Дортмунд — «Хайденхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (01.09.2023)

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вчера, 11:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.31. Победа «Хайденхайма» оценивается за 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Боруссия» Д привычно для себя стартовала в чемпионате Германии и набрала четыре очка в двух первых турах. Чтобы в очередной раз бороться с «Баварией» за чемпионство, «желто-черым» очень важно побеждать в стартовых турах и матч с новичком Бундеслиги является хорошей возможностью набрать три пункта. Два последних матча «Боруссии» завершились ничьей с «Бохумом» (1:1) и минимальной победой с «Кельном» (1:1).

«Хайденхайм» приложил много усилий, чтобы подняться в Бундеслигу, но в ее первых турах команда очков набрать не смогла. Впереди гостей ждет очень сложная игра с серебряным призером Бундеслиги на выезде, где разжиться баллами будет таже непросто. Два последних матча «Хайденхайма» в чемпионате завершились поражениями от «Хоффенхайма» (2:3) и «Вольфсбурга» (0:2).

Информация для ставок

«Хайденхайм» забивал в девяти из десяти последних встречах во всех турнирах

·«Боруссия» Д не проигрывает уже 18 матчей подряд во всех турнирах

«Боруссия» Д единственную встречу с «Хайденхаймом» со счетом (4:3)

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является большим фаворитом и наверняка на своем поле окажется успешной во встрече с новичком. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.