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«Боруссия» Дортмунд — «Хайденхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (01.09.2023)

вчера, 11:28
Боруссия Дортмунд

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.31. Победа «Хайденхайма» оценивается за 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.267.0410.18
Лига Ставок 1.27 6.80 9.40
Pari 1.27 7.00 9.50

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Боруссия» Д привычно для себя стартовала в чемпионате Германии и набрала четыре очка в двух первых турах. Чтобы в очередной раз бороться с «Баварией» за чемпионство, «желто-черым» очень важно побеждать в стартовых турах и матч с новичком Бундеслиги является хорошей возможностью набрать три пункта. Два последних матча «Боруссии» завершились ничьей с «Бохумом» (1:1) и минимальной победой с «Кельном» (1:1).

«Хайденхайм» приложил много усилий, чтобы подняться в Бундеслигу, но в ее первых турах команда очков набрать не смогла. Впереди гостей ждет очень сложная игра с серебряным призером Бундеслиги на выезде, где разжиться баллами будет таже непросто. Два последних матча «Хайденхайма» в чемпионате завершились поражениями от «Хоффенхайма» (2:3) и «Вольфсбурга» (0:2).

Информация для ставок

  • «Хайденхайм» забивал в девяти из десяти последних встречах во всех турнирах
  • ·«Боруссия» Д не проигрывает уже 18 матчей подряд во всех турнирах
  • «Боруссия» Д единственную встречу с «Хайденхаймом» со счетом (4:3)

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является большим фаворитом и наверняка на своем поле окажется успешной во встрече с новичком. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.51 1.32 2.85 1.45
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:31
Боруссия Д. Одна из сильнейших команд Германии, постоянно борется если не за чемпионство, то как минимум за ЛЧ. Дортмунд стартовали плохо откровенно говоря, дома в первом туре обыграли Кёльн 1-0, во втором туре в гостях вырвали ничью 1-1 у Бохума. На мой взгляд, из этих 2-х игры команда Терзича должна была набирать 6-ть баллов. Видно что уход Биллингема влияет на атаку команды, хоть и пришел на его место Забитцер, но еще пока что не проявил себя. Сегодня соперник опять ниже классом, и команда должна показывать свой класс.
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