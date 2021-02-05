«Боруссия» М — «Кельн». Прогноз на матч чемпионата Германии (06.02.2021)

В 20-м туре Бундеслиги «Кельн» приедет в гости к менхенгладбахской «Боруссии». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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завтра, 20:30
Ставки букмекеров
Явными фаворитами считаются хозяева поля, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.49. В случае победы «Кельна» зайдет коэффициент 6.9. Ничью можно выбрать за 4.5.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.7 за ТБ 2.5 и 2.23 за ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно выбрать с котировкой 1.81.
Форма команд
«Боруссия» проводит отличный сезон и занимает седьмое место в турнирной таблице. Параллельно Бундеслиге команда также готовится к плей-офф Лиги чемпионов, поэтому тренерский штаб пытается беречь силы своих игроков. В этом сезоне команда редко проигрывает — всего 3 поражения в 19 встречах. В последних двух турах «Боруссия» сыграла вничью с «Унионом» (1:1) и одержала победу над одноименным клубом из Дортмунда (4:2).
«Кельн» еще совсем недавно мог оказаться в зоне вылета. Но команда смогла одержать две победы в последних трех матчах и забралась на 14-е место. В прошлом туре «Кельн» одолел «Арминию» (3:1), а немного ранее проиграл «Хоффенхайму» (0:3). Чтобы остаться в Бундеслиге, «Кельну» необходимо продолжать стабильно набирать очки.
Информация для ставок
- «Боруссия» не проигрывает на протяжении уже 6 матчей Бундеслиги
- «Боруссия» победила в 3 домашних матчах подряд
- 4 из 5 последних очных встреч команд завершились победами «Боруссии»
- «Кельн» мало забивает на выезде. Всего 6 мячей в последних 9 матчах
Прогноз
«Боруссия» уже как месяц идет без поражений, и в нынешнем матче тренерский штаб будет настраивать команду на победу. Сделать ставку на победу хозяев с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составит 1.81.