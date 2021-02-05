«Боруссия» М — «Кельн». Прогноз на матч чемпионата Германии (06.02.2021)

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сегодня, 07:31

В 20-м туре Бундеслиги «Кельн» приедет в гости к менхенгладбахской «Боруссии». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами считаются хозяева поля, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.49. В случае победы «Кельна» зайдет коэффициент 6.9. Ничью можно выбрать за 4.5.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.7 за ТБ 2.5 и 2.23 за ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно выбрать с котировкой 1.81.

Форма команд

«Боруссия» проводит отличный сезон и занимает седьмое место в турнирной таблице. Параллельно Бундеслиге команда также готовится к плей-офф Лиги чемпионов, поэтому тренерский штаб пытается беречь силы своих игроков. В этом сезоне команда редко проигрывает — всего 3 поражения в 19 встречах. В последних двух турах «Боруссия» сыграла вничью с «Унионом» (1:1) и одержала победу над одноименным клубом из Дортмунда (4:2).

«Кельн» еще совсем недавно мог оказаться в зоне вылета. Но команда смогла одержать две победы в последних трех матчах и забралась на 14-е место. В прошлом туре «Кельн» одолел «Арминию» (3:1), а немного ранее проиграл «Хоффенхайму» (0:3). Чтобы остаться в Бундеслиге, «Кельну» необходимо продолжать стабильно набирать очки.

Информация для ставок

«Боруссия» не проигрывает на протяжении уже 6 матчей Бундеслиги

«Боруссия» победила в 3 домашних матчах подряд

4 из 5 последних очных встреч команд завершились победами «Боруссии»

«Кельн» мало забивает на выезде. Всего 6 мячей в последних 9 матчах

Прогноз

«Боруссия» уже как месяц идет без поражений, и в нынешнем матче тренерский штаб будет настраивать команду на победу. Сделать ставку на победу хозяев с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на такой исход составит 1.81.