«Боруссия» Д — «Вердер». Прогноз на матч Бундеслиги (18.04.2021)

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вчера, 16:40

В рамках 29-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д на своем стадионе встретится с «Вердером». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот интригующий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Боруссию» Д, ставки на победу этого клуба принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.41. Рискнуть на триумф гостей можно по 7.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.02.

Форма команд

«Боруссия» Д несколько дней назад в очень напряженном матче Лиги чемпионов уступила «Манчестер Сити» и покинула Лигу чемпионов, продемонстрировав достойную игру. Теперь команда может сосредоточиться на концовке чемпионата, где главной задачей клуба из Дортмунда остается попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. В прошлой игре чемпионата «Боруссия» Д выиграла у «Штутгарта» (3:2), а туром ранее уступила «Айнтрахту» (1:2).

«Вердер» проигрывает уже несколько матчей подряд, а перед началом 29-го тура команда имеет отрыв от зоны вылета всего четыре очка. Бременскому клубу стоит срочно набирать очки, если коллектив не хочет себе сделать нервную концовку чемпионата. Последние два матча «Вердера» закончились крупным поражением от «РБ Лейпциг» (1:4) и минимальным от «Штутгарта» (0:1).

Информация для ставок

• «Боруссия» Д выиграла всего четыре игры из десяти в основное время на своем поле во всех турнирах

• Последние четыре выездные игры «Вердера» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

• «Боруссия» Д выиграла последние два поединка против «Вердера»

• Девять из десяти последних матчей между коллективами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Д после тяжелой игры в Лиге чемпионов не будет выглядеть свежей, однако у коллектива нет выбора, им нужна только победа, чтобы бороться за четвертое место в чемпионате. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой -1 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.63.