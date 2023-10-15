Босния и Герцеговина – Португалия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (16.10.2023)

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вчера, 19:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа сборной Боснии и Герцеговины оценивается по 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.

Форма команд

Сборная Боснии и Герцеговины уступает конкуренцию за второе место сразу двум сборным, но еще не лишилась шансов на него. Команда набрала девять очков и от идущей второй Словакии она отстает на четыре пункта. В поединке с безоговорочным фаворитом и лидером Португалией, хозяевам очень нужно набирать очки. Два последних матча сборной Боснии и Герцеговины завершились выездной победой над Лихтенштейном (2:0), а ранее уступили Исландии (0:1).

Сборная Португалии показывает максимальный результат и за семь туров смогла набрать 21 балл. Коллективу ничего не угрожает, и он может спокойно доигрывать оставшиеся встречи, а возможно захочет пройти квалификацию со всеми победами. В прошлом туре отбора португальские футболисты переиграли Словакию (3:2), а ранее разгромили Люксембург (9:0).

Информация для ставок

Сборная Португалии выиграла семь матчей подряд во всех турнирах

Босния и Герцеговина одержала шесть побед из семи поединков на своем стадионе за последнее время

Португалия выиграла четыре из пяти последних поединков со Словакией при одной ничьей

Три последних матча из пяти между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Португалия даже без особой турнирной мотивации выглядит увереннее и сильнее своего соперника. Предлагаем поверить в победу гостей и сделать на нее ставку по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.