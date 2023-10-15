Босния и Герцеговина – Португалия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (16.10.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что безоговорочным фаворитом в этом матче являются португальцы. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа сборной Боснии и Герцеговины оценивается по 6.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.
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сегодня, 21:45
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.
Форма команд
Сборная Боснии и Герцеговины уступает конкуренцию за второе место сразу двум сборным, но еще не лишилась шансов на него. Команда набрала девять очков и от идущей второй Словакии она отстает на четыре пункта. В поединке с безоговорочным фаворитом и лидером Португалией, хозяевам очень нужно набирать очки. Два последних матча сборной Боснии и Герцеговины завершились выездной победой над Лихтенштейном (2:0), а ранее уступили Исландии (0:1).
Сборная Португалии показывает максимальный результат и за семь туров смогла набрать 21 балл. Коллективу ничего не угрожает, и он может спокойно доигрывать оставшиеся встречи, а возможно захочет пройти квалификацию со всеми победами. В прошлом туре отбора португальские футболисты переиграли Словакию (3:2), а ранее разгромили Люксембург (9:0).
Информация для ставок
- Сборная Португалии выиграла семь матчей подряд во всех турнирах
- Босния и Герцеговина одержала шесть побед из семи поединков на своем стадионе за последнее время
- Португалия выиграла четыре из пяти последних поединков со Словакией при одной ничьей
- Три последних матча из пяти между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Португалия даже без особой турнирной мотивации выглядит увереннее и сильнее своего соперника. Предлагаем поверить в победу гостей и сделать на нее ставку по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.