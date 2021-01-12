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«Брага» — «Торреенсе». Прогноз на матч Кубка Португалии (13.01.2021)

12 января 2021, 14:34

«Брага» встречается с «Торреенсе» в рамках Кубка Португалии.

Португалия. Кубок 2020/2021
Брага
Торреенсе
5 : 0
завершен
13 января 2021, 18:30
среда
Ставки на футбольные матчи
BetCity

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет не сомневаются в успехе хозяев поля. Сыграть победу «Браги» можно за 1,23, ничья находится на отметке 6,35, а триумф команды гостей доступен за 11,50.

Тотал находится на отметке 2,5 мяча. Больше можно взять за 1,52, а меньше — за 2,43.

Форма команд

«Брага» сумела реабилитироваться за неудачу в игре со «Спортингом» (0:2) и победила «Маритиму» (2:1). Этот результат позволил подняться на четвертое место в турнирной таблице. Отставание от лидера составляет восемь зачетных пунктов. В прошлом раунде Кубка Португалии удалось справиться с «Эшторилом» (3:1).

«Торреенсе» выступает в третьей лиге Португалии. Команда сумела в последнем матче разобраться с «Калдашем» (3:1). Стоит сказать о том, что клуб абсолютно заслуженно лидирует в своей лиге. Отрыв от ближайшего преследователя составляет пять очков, но у «Алверки» есть игра в запасе.

Статистика

· «Брага» выиграла восемь из девяти последних домашних матчей

· «Торреенсе» выиграл в пяти из шести последних матчей

· «Брага» пропустила два гола в пяти последних домашних играх

Прогноз

Мы считаем, что в этой игре не может быть абсолютно никаких сюрпризов, но мы бы хотели отдельно рассмотреть плюсовую фору на команду гостей. Довольно неплохо смотрится атака команды соперника. «Торреенсе» довольно вариативно действует при переходе из обороны в атаку, поэтому сумеет избежать крупного поражения. Наша ставка – победа «Торреенсе» с учетом форы в +1,5 мяча за коэффициент 2,00 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
12 января в 14:43
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Торреенсе»
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