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«Бранн» — «Лиллестрем». Прогноз на матч Высшей лиги Норвегии (30.06.21)

вчера, 22:35

В рамках десятого тура чемпионата Норвегии «Бранн» сыграет на домашней арене против «Лиллестрема». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на поединок, который состоится 30 июня 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.303.443.24
Лига Ставок 2.28 3.40 3.10
Фонбет 2.25 3.40 3.15
Мелбет 2.30 3.50 3.07
1XBET 2.30 3.50 3.07
BetBoom 2.26 3.35 3.05

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити выставила такие предложения на основные исходы этой встречи: поставить на победу «Бранна» можно по коэффициенту 2.30, ничья котируется в 3.50, а победа «Лиллестрема» идет по 3.07.

Также аналитики БК не определились со ставками на результативность. Ставки на ТМ (2,5) и ТБ (2,5) голов принимаются по равным коэффициентам 1.92.

Форма команд

«Бранн» не побеждал в трех прошлых турах норвежского чемпионата. После ничейного поединка в гостях у «Сарпсборга 08» (0:0) команда потерпела последовательные поражения от «Одда» (1:3) и «Хеугесунна» (0:1).


В турнирной таблице Высшей лиги «Бранн» обосновался на последнем месте, набрав всего четыре очка. Команда очень пассивно действует в атаке, забив всего восемь голов в 10 поединках.

«Лиллестрем» находится на подъеме. У гостей предстоящей встречи три победы кряду в чемпионате, которые позволили им подняться на восьмую позицию в турнирной таблице. В данной серии команда оказалась сильней «Хеугесунна» (2:1), «Тромсе» (2:1) и «Русенборга» (2:0).

Информация для ставок

• «Бранн» проиграл 3 из 4 прошлых домашних матчей в чемпионате
• «Лиллестрем» не побеждал в 3 прошлых поединках на поле соперника – 2 поражения и 1 ничья
• В 4 из 5 прошлых матчах между «Бранном» и «Лиллестремом» голы забивали обе команды

Прогноз

«Бранн» никак не может выбраться из зоны вылета из-за отсутствия стабильности. Учитывая это, а также неплохую форму «Лиллестрема», предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили ставку на победу гостей с коэффициентом 1.65 в матче «Неман» — «Динамо» Минск.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.40 1.91 1.98 1.50 2.45
Лига Ставок 2.70 1.43 1.87 1.87 1.49 2.50
Мелбет 1.90 1.93
1XBET 1.90 1.93
BetBoom 2.65 1.43 1.84 1.90 1.46 2.55
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sv_1969
sv_1969
вчера в 23:55
Матч на три исхода и ОЗ
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