«Бранн» — «Лиллестрем». Прогноз на матч Высшей лиги Норвегии (30.06.21)

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вчера, 22:35

В рамках десятого тура чемпионата Норвегии «Бранн» сыграет на домашней арене против «Лиллестрема». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на поединок, который состоится 30 июня 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити выставила такие предложения на основные исходы этой встречи: поставить на победу «Бранна» можно по коэффициенту 2.30, ничья котируется в 3.50, а победа «Лиллестрема» идет по 3.07.

Также аналитики БК не определились со ставками на результативность. Ставки на ТМ (2,5) и ТБ (2,5) голов принимаются по равным коэффициентам 1.92.

Форма команд

«Бранн» не побеждал в трех прошлых турах норвежского чемпионата. После ничейного поединка в гостях у «Сарпсборга 08» (0:0) команда потерпела последовательные поражения от «Одда» (1:3) и «Хеугесунна» (0:1).



В турнирной таблице Высшей лиги «Бранн» обосновался на последнем месте, набрав всего четыре очка. Команда очень пассивно действует в атаке, забив всего восемь голов в 10 поединках.

«Лиллестрем» находится на подъеме. У гостей предстоящей встречи три победы кряду в чемпионате, которые позволили им подняться на восьмую позицию в турнирной таблице. В данной серии команда оказалась сильней «Хеугесунна» (2:1), «Тромсе» (2:1) и «Русенборга» (2:0).

Информация для ставок

• «Бранн» проиграл 3 из 4 прошлых домашних матчей в чемпионате

• «Лиллестрем» не побеждал в 3 прошлых поединках на поле соперника – 2 поражения и 1 ничья

• В 4 из 5 прошлых матчах между «Бранном» и «Лиллестремом» голы забивали обе команды

Прогноз

«Бранн» никак не может выбраться из зоны вылета из-за отсутствия стабильности. Учитывая это, а также неплохую форму «Лиллестрема», предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее букмекеры предложили ставку на победу гостей с коэффициентом 1.65 в матче «Неман» — «Динамо» Минск.