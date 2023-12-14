«Брайтон» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (14.12.2023)

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вчера, 08:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Марселя» оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Брайтон» может быть доволен результатами первых пяти туров, ведь команда уже оформила место в плей-офф турнира. Клуб набрал 10 очков и отстает на один балл от лидера и нынешнего соперника. Таким образом победа в этом квартете и прямой выход в 1/8 финала может стать лучшей мотивацией для англичан. Два последних матча «Брайтона» завершились ничьей с «Бернли» (1:1) и победой над «Брентфордом» (2:1).

«Марсель» также выполнил основную задачу, а в заключительном туре ему предстоит защищать свое первое место с 11 баллами. Французский коллектив устроит даже ничья, однако и ее добиться будет сложно, ведь «Брайтон» очень мощно атакует на своем стадионе. Поединок не лишен интриги и обещает быть интересным. В прошлом туре Лиги 1 «Марсель» обыграл на выезде «Лорьян» (4:2), а ранее без проблем разобрался с «Лионом» (3:0).

Информация для ставок

«Марсель» выиграл четыре последних матча подряд во всех турнирах

«Брайтон» не знает поражений на своем поле уже шесть последних поединков

«Марсель» забивал в семи выездных матчах из десяти за последнее время во всех турнирах

Прогноз

Обе команды будут играть практически на максимум своих возможностей и подарят зрителям много голов. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.