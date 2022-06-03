«Атлетико» Паранаэнсе – «Сантос». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (05.06.2022)

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вчера, 10:24

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Лига Ставок опубликованы такие предложения на эту игру: победа «Атлетико» Паранаэнсе играется по котировке 1.93, поставить на ничью можно за 3.30, а победа «Сантоса» идет по котировке 4.00.

Предложенные цены также склоняют к тому, что команды установят лимит на забитые голы. Ставки на ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.59, ТБ (2,5) – 2.26.

Форма команд

«Атлетико» Паранаэнсе, выиграв три из прошлых четырех матчей чемпионата, поднялся на шестое место в общем зачете. В этой серии игр клуб уступил только «Флуминенсе» (2:1), а победные исходы были зафиксированы в противостояниях с «Сеарой» (1:0), «Аваи» (2:1) и «Куябой» (1:0).

Выделим, что в текущем розыгрыше бразильской Серии A футболисты «Атлетико» пока выступают без компромиссов. В их активе четыре победы, при четырех поражениях в пассиве. Атака команды организовала шесть забитых мячей, а защита пропустила в ответ девять голов.

«Сантос» одержал только одну победу в пяти предыдущих турах чемпионата. Как итог, клуб опустился на девятое место турнирной таблицы с такими результатами: три победных матча, две ничьи и три поражения. Разница забитых и пропущенных голов положительная – 10 против 6.

После успешной игры на домашней арене против «Куябы» (4:1) футболисты «Сантоса» уступили «Гояс» (0:1) и «Палмейрас» (0:1), а также разделили очки с «Сеарой» (0:0).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 8 из прошлых 10 очных встреч

«Сантос» обеспечил исход ТМ(2,5) в 8 из предыдущих 9 гостевых матчей лиги

«Сантос» не забивал голы в 3 предыдущих турах чемпионата Бразилии

Прогноз

В текущем чемпионате Бразилии «Атлетико» и «Сантос» не блещут результативной атакой. Учитывая это, а также статистику очных встреч команд, советуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.59 в БК Лига Ставок.