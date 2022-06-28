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«Аваи» — «Куяба». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (03.07.2022)

28 июня 2022, 15:50
Аваи

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой встречи эксперты видят хозяев поля. Заключить пари на победу «Аваи» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.10, а победа «Куябы» играется по котировке 3.30.

Бразилия. Серия А 2022
Аваи
Куяба
ПроигрышВыигрышПроигрышНичьяПроигрыш
1 : 2
завершен
03 июля 2022, 17:00
воскресенье
НичьяПроигрышВыигрышПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetBoom 2.15 3.05 3.80

Аналитики также убеждены, что команды сыграют надежно в защите. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.50, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Аваи» занимает 11-е место чемпионата Бразилии, заработав 18 баллов. Клуб провел пять победных матчей, три ничейных поединка и шесть раз уступил своим соперникам.

В последней игре Серии A «Аваи» разделил очки с лидером «Палмейрас» (2:2), а прежде команда зафиксировала гостевое поражение на поле «Флуминенсе» (0:2).

«Куяба» остается в зоне вылета бразильской лиги, занимая 18-ю позицию рейтинга. Команда заработала 13 очков, одержав три победы и четыре ничьи, при семи поражениях в пассиве. Отметим, что у «Куябы» самая плохая атака дивизиона, забившая только девять голов за 14 встреч.

Информация для ставок

  • «Аваи» не проигрывал в 8 из прошлых 10 матчей на своем поле
  • «Куяба» проиграла в 4 последних гостевых матчах
  • «Куяба» пропускала минимум два гола в 3 из прошлых 4 выездных встреч

Прогноз

С учетом кризиса «Куябы» и домашней стабильности «Аваи» предлагаем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
28 июня в 20:56
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
28 июня в 18:38
Много голов в матче не будет
Гость
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