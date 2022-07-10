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«Форталеза» — «Палмейрас». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (11.07.2022)

10 июля 2022, 13:07
Палмейрас

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Лига Ставок опубликовала такую линию на этот матч: победа «Форталезы» идет по коэффициенту 3.60, за ничью предложена цена 3.10, а победу «Палмейрас», который считается фаворитом, можно взять по котировке 2.04.

Бразилия. Серия А 2022
Форталеза
Палмейрас
ПроигрышВыигрышПроигрышПроигрышВыигрыш
0 : 0
завершен
11 июля 2022, 00:00
понедельник
ВыигрышВыигрышПроигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи

Эксперты также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ТМ(2,5) доступен по коэффициенту 1.65, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Форталеза» находится на последнем месте чемпионата. За 15 сыгранных туров клуб заработал только десять очков, одержав две победы и четыре ничьи, при девяти поражениях в пассиве.

После успешной игры против «Америки» (1:0) футболисты «Форталезы» последовательно проиграли «Атлетико» Минейро (2:3) и «Коритибе» (1:2).

«Палмейрас» возглавляет турнирную таблицу бразильской Серии A. Клуб одержал восемь побед и пять ничьих, что суммарно принесло ему 29 баллов.

В предыдущем туре чемпионата футболисты «Палмейрас» зафиксировали второе поражение, проиграв на домашней арене «Атлетико» Паранаэнсе (0:2).

Информация для ставок

  • «Форталеза» проиграла в 3 из прошлых 4 матчей всех турниров
  • «Палмейрас» выиграл 3 из прошлых 4 гостевых матчей всех соревнований
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола во всех 5 встречах на поле «Форталезы»

Прогноз

«Палмейрас» оправданно считается фаворитом этой встречи, но все очные встречи соперников на поле «Палмейрас» завершались без голевой результативности. Поэтому, рекомендуем воспользоваться комбинированной ставкой на Х2 и ТМ(3,5) гола по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
10 июля в 20:13
Победа или ничья команды гостей в этом матче
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10 июля в 15:26
Фаворит матча «Палмейрас»
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sra322cbnv5k
10 июля в 13:26
Победу одержит «Палмейрас»
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