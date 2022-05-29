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«Интернасьонал» — «Атлетико» Гойаниенсе. Прогноз на матч чемпионата Бразилии (31.05.2022)

29 мая 2022, 10:47
Интернасьонал

Ставки букмекеров

Хозяева фавориты грядущего противостояния. Букмекерская контора Фонбет принимает ставки на победу «Интернасьоналя» по коэффициенту 1.60. Для сравнения, шансы «Атлетико» набрать три очка оцениваются в 5.50, а на ничью можно поставить по котировке 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.653.805.90

Если рассматривать линию голов, то здесь перевес на стороне низкой результативности матча. Исход ТМ(2,5) играется по цене 1.70, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команда

К восьмому туру чемпионата «Интернасьонал» подходит на серии из четырех ничейных поединков. Еще в двух матчах лиги предстоящие хозяева праздновали победы, допустив всего одно поражение. Общий счет этих противостояний равный – 7:7.

Последнюю победу в Серии A «Интернасьонал» взял в конце апреля, победив на выезде «Флуминенсе» (1:0). Затем последовали мировые встречи с «Аваи» (0:0), «Жувентуд» (1:1), «Коринтианс» (2:2) и «Куябой» (1:1).

У «Атлетико» Гойаниенсе только одна победа в чемпионате, которую клуб оформил в прошлом туре по итогам противостояний с «Коритибой» (2:0) на домашней арене. Прежде команда допустила три поражения и трижды сыграла вничью, забив в общей сложности пять голов, при 10 пропущенных. Последние неудачи «Атлетико» в лиге случились в играх с «Атлетико» Минейро (0:2) и «Гояс» (0:1).

Информация для ставок

  • «Атлетико» Гойаниенсе сыграл на ТМ(2,5) в 5 прошлых турах чемпионата
  • «Интернасьонал» сыграл на ТМ(2,5) в 4 из последних 5 матчей лиги
  • «Интернасьонал» выиграл 3 из предыдущих 4 матчей с «Атлетико» на своем поле

Прогноз

Комбинированная ставка на победу «Интернасьоналя» и ТМ(3,5) гола видится оптимальным решением на эту игру. В линии БК Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.61 1.76 2.13
Все комментарии
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ftv85j7dax54
29 мая в 18:07
Фаворит матча футбольный клуб «Интернасьонал»
ubxjchp72u36
ubxjchp72u36
29 мая в 18:07
Победу одержит футбольный клуб «Интернасьонал»
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 мая в 12:21
Победа хозяев или ничья!
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