«Брагантино» — «Аваи». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (09.07.2022)

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06 июля 2022, 15:16

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этой встречи станут хозяева поля. Сыграть победу «Брагантино» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.65, ничья – 3.70, а победа «Аваи» доступна по котировке 5.20.

Аналитики также склоняются к низовому исходу в этом противостоянии. Вариант ТМ(2,5) гола идет в линии по коэффициенту 1.77, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

Футболисты «Брагантино» не знают вкуса побед на протяжении трех туров бразильской Серии A. После ничейного матча против «Сантоса» (2:2) они последовательно проиграли «Атлетико» Паранаэнсе (2:4) и «Ботафого» (0:1), опустившись в рейтинге на 14-е место.

Игроки «Аваи» тоже плохо себя проявили в последних играх чемпионата Бразилии. В их активе только один заработанный балл в трех поединках, где случилась домашняя ничья с «Палмейрас» (2:2), а также были зафиксированы поражения от «Флуминенсе» (0:2) и «Куябы» (1:2).

Информация для ставок

10 из 15 матчей чемпионата «Брагантино» сыграл на ТМ(2,5) гола

«Аваи» проиграл 4 из прошлых 5 гостевых матчей всех турниров

Команды сыграли на ТМ(2,5) в 4 из последних 5 матчей на поле «Брагантино»

Прогноз

«Брагантино» и «Аваи» редко превышают отметку в два забитых гола в очных противостояниях. Поэтому, советуем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.