«Сеара» — «Интернасьонал». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (03.07.2022)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской компании Лига Ставок на этот матч выглядит так: победа «Сеары» играется по коэффициенту 2.45, ничья находится на отметке 3.14, а победу «Интернасьонал» можно взять по котировке 2.90.
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09 ноября 2022
среда
Также выставленные предложения двигаются в пользу низового формата противостояния. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.55, ТБ(2,5) – 2.30.
Форма команд
У «Сеары» образовалась серия из четырех ничьих подряд в чемпионате Бразилии. В последней игре команда разделила очки с «Атлетико» Гойаниенсе (1:1), оставшись в турнирной таблице на 15-м месте.
В шести домашних матчах Серии A «Сеара» не одерживал побед – четыре ничьи и два поражения. Общий счет этих противостояний для хозяев отрицательный – 5:8.
«Интернасьнал» в предыдущем туре лиги заработал шестую победу. Клуб успешно провел домашний поединок против «Коритибы» (3:0), забив сопернику три безответных гола.
В общем зачете чемпионата Бразилии «Интернасьонал» поднялся на четвертое место рейтинга. В гостях команды выступила так: три победы, три ничьи и один проигрыш.
Информация для ставок
- «Сеара» сыграла вничью в 4 прошлых матчах лиги на своем поле
- «Интернасьонал» не проигрывал в 8 последних гостевых матчах всех турниров
- Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 10 прошлых очных встреча
Прогноз
С учетом стабильных низовых матчей между «Сеарой» и «Интернасьоналем», рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.