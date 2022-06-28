«Сеара» — «Интернасьонал». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (03.07.2022)

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28 июня 2022, 15:42

Ставки букмекеров

Линия букмекерской компании Лига Ставок на этот матч выглядит так: победа «Сеары» играется по коэффициенту 2.45, ничья находится на отметке 3.14, а победу «Интернасьонал» можно взять по котировке 2.90.

Также выставленные предложения двигаются в пользу низового формата противостояния. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.55, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

У «Сеары» образовалась серия из четырех ничьих подряд в чемпионате Бразилии. В последней игре команда разделила очки с «Атлетико» Гойаниенсе (1:1), оставшись в турнирной таблице на 15-м месте.

В шести домашних матчах Серии A «Сеара» не одерживал побед – четыре ничьи и два поражения. Общий счет этих противостояний для хозяев отрицательный – 5:8.

«Интернасьнал» в предыдущем туре лиги заработал шестую победу. Клуб успешно провел домашний поединок против «Коритибы» (3:0), забив сопернику три безответных гола.

В общем зачете чемпионата Бразилии «Интернасьонал» поднялся на четвертое место рейтинга. В гостях команды выступила так: три победы, три ничьи и один проигрыш.

Информация для ставок

«Сеара» сыграла вничью в 4 прошлых матчах лиги на своем поле

«Интернасьонал» не проигрывал в 8 последних гостевых матчах всех турниров

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 10 прошлых очных встреча

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