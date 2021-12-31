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«Брентфорд» — «Астон Вилла». Прогноз на матч Премьер-лиги (02.01.2022)

31 декабря 2021, 18:56

Ставки на футбольные матчи

«Брентфорд» играет против «Астон Виллы» в рамках 21-го тура Премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в столице Великобритании. Отметим, что матч состоится 2 января 2022 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Астон Вилла». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа хозяев в 3.00.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Брентфорд» идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 20 баллов. У команды пять побед, пять ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 21 мяч и пропустил 25 голов. В последних встреча у «Брентфорда» было поражение от «Манчестер Сити» 0:1, а также от «Брайтона» 2:0 и победа над «Уотфордом» 2:1.

«Астон Вилла» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. В активе этого клуба — 22 балла. У команды семь побед, одна ничья и десять поражений. Коллектив забил 24 мяча и пропустил 28 голов. В последних встречах «Астон Вилла» проиграла «Челси» со счетом 1:3, а также выиграла у «Норвича» 0:2 и уступила «Ливерпулю» 1:0. «Астон Вилла» играет в хороший футбол, поэтому у команды отличные шансы на победу в своих матчах.

Информация для ставок

  • «Астон Вилла» выиграла два матча из последних пяти

  • «Брентфорд» проиграл три поединка кряду

  • У «Астон Виллы» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Астон Вилла» победит по коэффициенту 4.80. Коллектив из Бирмингема выглядит неплохо в последних встречах и у него есть хорошие шансы для победы. Команда также много забивает.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.84 2.07
1XBET 3.26 1.36
Все комментарии
Gahi
Gahi
01 января в 03:39
Победа команды "Астон Вилла" или ничья в этом матче. Удачи
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