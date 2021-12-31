«Брентфорд» — «Астон Вилла». Прогноз на матч Премьер-лиги (02.01.2022)

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31 декабря 2021, 18:56

«Брентфорд» играет против «Астон Виллы» в рамках 21-го тура Премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в столице Великобритании. Отметим, что матч состоится 2 января 2022 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Астон Вилла». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа хозяев в 3.00.

Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.80.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Брентфорд» идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 20 баллов. У команды пять побед, пять ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 21 мяч и пропустил 25 голов. В последних встреча у «Брентфорда» было поражение от «Манчестер Сити» 0:1, а также от «Брайтона» 2:0 и победа над «Уотфордом» 2:1.

«Астон Вилла» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. В активе этого клуба — 22 балла. У команды семь побед, одна ничья и десять поражений. Коллектив забил 24 мяча и пропустил 28 голов. В последних встречах «Астон Вилла» проиграла «Челси» со счетом 1:3, а также выиграла у «Норвича» 0:2 и уступила «Ливерпулю» 1:0. «Астон Вилла» играет в хороший футбол, поэтому у команды отличные шансы на победу в своих матчах.

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла два матча из последних пяти

«Брентфорд» проиграл три поединка кряду

У «Астон Виллы» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Астон Вилла» победит по коэффициенту 4.80. Коллектив из Бирмингема выглядит неплохо в последних встречах и у него есть хорошие шансы для победы. Команда также много забивает.