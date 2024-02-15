«Брентфорд» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (17.02.2024)

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сегодня, 15:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6. Победа «Брентфорда» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.53. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.5. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Брентфорд» неважно выглядит в этом сезоне, но зона вылета клубу пока не угрожает. Коллектив набрал 25 очков и занимает текущее 24 место в турнирной таблице. В домашней игре с «Ливерпулем», который борется за чемпионство, хозяевам будет очень сложно, поэтому даже ничья станет благоприятным результатом для их болельщиков. Два последних матча «Брентфорда» завершились выездной победой над «Вулверхэмптоном» (2:0) и поражением от «Манчестер Сити» (1:3).

«Ливерпуль» очень хочет проводить Юргена Клоппа на мажорной ноте, оформив чемпионство и пока лидирует в АПЛ , хотя по потерянным очкам уже уступает «Манчестер Сити». В активе «красных» 54 балла и предстоящий поединок, как и все последующие важны для гостей, поэтому от них явно стоит ожидать открытой и агрессивной игры. Два последних поединка «Ливерпуля» завершились победой над «Бернли» и слабой игрой с «Арсеналом» (1:3).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Брентфорда» завершились исходом «обе забьют»

«Ливерпуль» выиграл восемь из десяти последних поединков

«Брентфорд» проиграл три из пяти последних встреч с «Ливерпулем» при одной победе

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Ливерпуль» намерен бороться за чемпионство и обязан обыгрывать нестабильный ныне «Брентфорд». Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.