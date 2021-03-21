«Брест» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (21.03.2021)

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сегодня, 02:03

«Анже» отправляется в гости к «Бресту» в рамках 30-го тура французского первенства. Компания Фонбет предлагает выгодные коэффициенты для ставок на этот матч.

Ставки букмекеров

Более вероятен в данном матче (по версии аналитиков) успех хозяев. Коэффициент на победу «Бреста» составляет 2,6, на победу «Анже» можно поставить по кэфу 3. Примерно такая же вероятность и ничейного исхода, оцененного коэффициентом 3,1.

Форма команд

Задача первоочередной важности для «Бреста» заключается в сохранении места в элите французского клубного футбола. Коллектив имеет в своем активе после 29-ти туров 34 набранных пункта и преимущество над зоной вылета в 7 очков, благодаря чему занимает промежуточное 14-е место. Больше хозяев (53 гола) в текущем сезоне пропустил лишь один клуб в Лиге 1 – «Ним» (55).

«Анже» находится заметно выше в турнирной таблице, замыкая с 39 пунктами первую десятку. Гости демонстрируют более закрытый футбол, ввиду чего пропустили и забили ровно на 10 мячей меньше своего ближайшего визави.

Информация для ставок

10 из 11 домашних матчей «Бреста» завершились с тоталом меньше 2,5

6 из 7 очных встреч «Бреста» и «Анже» прошли на ТМ 2,5

«Анже» не пропускал в 3 из 4 последних гостевых поединках

Прогноз

Играбельной ставкой на этот матч станет победа «Анже» с форой (0) по коэффициенту 2,1. Уверенная игра гостей в защите должна помочь им избежать поражения на чужом поле. Учитывая статистику прошлых встреч команд, также советуем заиграть низовой тотал. На то, что в игре не будет забито более двух мячей, можно поставить с коэффициентом 1,7.

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