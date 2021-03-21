ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Брест» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (21.03.2021)

сегодня, 02:03

«Анже» отправляется в гости к «Бресту» в рамках 30-го тура французского первенства. Компания Фонбет предлагает выгодные коэффициенты для ставок на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.673.083.09
Лига Ставок 2.60 3.10 3.00
Фонбет 2.60 3.05 2.95
Мелбет 2.65 3.19 3.09
Pin-Up.ru 2.66 3.10 3.05
BetBoom 2.64 3.08 3.03

Ставки букмекеров

Более вероятен в данном матче (по версии аналитиков) успех хозяев. Коэффициент на победу «Бреста» составляет 2,6, на победу «Анже» можно поставить по кэфу 3. Примерно такая же вероятность и ничейного исхода, оцененного коэффициентом 3,1.

Форма команд

Задача первоочередной важности для «Бреста» заключается в сохранении места в элите французского клубного футбола. Коллектив имеет в своем активе после 29-ти туров 34 набранных пункта и преимущество над зоной вылета в 7 очков, благодаря чему занимает промежуточное 14-е место. Больше хозяев (53 гола) в текущем сезоне пропустил лишь один клуб в Лиге 1 – «Ним» (55).

«Анже» находится заметно выше в турнирной таблице, замыкая с 39 пунктами первую десятку. Гости демонстрируют более закрытый футбол, ввиду чего пропустили и забили ровно на 10 мячей меньше своего ближайшего визави.

Информация для ставок

  • 10 из 11 домашних матчей «Бреста» завершились с тоталом меньше 2,5
  • 6 из 7 очных встреч «Бреста» и «Анже» прошли на ТМ 2,5
  • «Анже» не пропускал в 3 из 4 последних гостевых поединках

Прогноз

Играбельной ставкой на этот матч станет победа «Анже» с форой (0) по коэффициенту 2,1. Уверенная игра гостей в защите должна помочь им избежать поражения на чужом поле. Учитывая статистику прошлых встреч команд, также советуем заиграть низовой тотал. На то, что в игре не будет забито более двух мячей, можно поставить с коэффициентом 1,7.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Динамо» Киев — «Рух».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.67 1.69 2.28
Лига Ставок 2.35 1.60 1.71 2.15
Мелбет 1.72 2.31
Pin-Up.ru 2.33 1.63 1.70 2.20 1.38 3.15
BetBoom 2.34 1.64 1.71 2.21 1.38 3.16
Погба-джокер и матч-менеджмент Сульшера. МЮ выбил «Милан» из Лиги Европы
19 мартаСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии3
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100