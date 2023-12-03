«Брест» — «Клермон». Прогноз на матч Лиги 1 (03.12.2023)

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сегодня, 12:55

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Клермона», зайдет коэффициент 5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.83. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.92.

Форма команд

«Брест» после хорошего старта сезона немного сдал позиции, но остается в верхней части турнирной таблицы. Команда занимает седьмое место с 18 баллами и отстает от ближайшего соперника на четыре пункта, но имеет две игры в запасе. В поединке с одним из аутсайдеров Лиги 1 у хозяев есть хорошие шансы приблизиться ближе к зоне еврокубков. Два последних матча «Бреста» завершились выездной победой над «Монпелье» (3:1) и поражением от «Монако» (0:2).

«Клермон» редко выигрывает в последнее время и не может решить проблему с выходом из зоны вылета. На данный момент коллектив располагается на предпоследнем месте и набрал всего 10 очков, отставая от ближайшего соперника на один пункт. Чтобы не усугублять проблему, тренерскому штабу необходимы обновления и изменения, которые помогут добиваться более высоких результатов. В прошлом туре «Клермон» поделил очки с «Монпелье» (1:1), а ранее уступил «Лансу» (0:3).

Информация для ставок

«Брест» уступил в трех домашних матчах из последних десятти

«Клермон» выиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Брест» выиграл три последние встречи с «Клермоном»

Прогноз

«Брест» обладает хорошей статистикой личных встреч с «Клермоном» и играет на своем поле, что увеличивает шансы коллектива. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.