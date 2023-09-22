«Брест» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (23.09.2023)

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вчера, 14:53

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Лиона», зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Брест» стал настоящим открытием старта сезона Лиги 1 и после пяти туров смог набрать 10 баллов. Сейчас команда идет на втором месте и уступает лидеру «Монако» всего один пункт. Хозяева вполне могут воспользоваться уже привычной нестабильностью «Лиона» и даже побороться за победу на родном стадионе. В прошлом туре «Брест» обыграл на выезде «Реймс» (2:1), а ранее поделил очки с «Ренном» (0:0).

«Лион» практически не выигрывает в последних матчах и уже в начале футбольного года имеет большие проблемы. Клуб занимает 16 место с двумя баллами, что расстраивает болельщиков и руководство. От тренерского штаба требуются срочные изменения и улучшение результатов, во что на данный момент верится слабо. В двух последних турах «Лион» сыграл вничью с «Гавром» (0:0), а ранее крупно проиграл « ПСЖ » (1:4).

Информация для ставок

«Лион» проиграл семь из десяти выездных поединков за последнее время

«Брест» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Трудно предположить, насколько будет готов «Лион» к этому поединку, но предполагаем, что один мяч, как и «Брест», они забить смогут. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.