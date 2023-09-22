«Брест» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (23.09.2023)

Ставки букмекеров
Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Лиона», зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.65.
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сегодня, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.67 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Брест» стал настоящим открытием старта сезона Лиги 1 и после пяти туров смог набрать 10 баллов. Сейчас команда идет на втором месте и уступает лидеру «Монако» всего один пункт. Хозяева вполне могут воспользоваться уже привычной нестабильностью «Лиона» и даже побороться за победу на родном стадионе. В прошлом туре «Брест» обыграл на выезде «Реймс» (2:1), а ранее поделил очки с «Ренном» (0:0).
«Лион» практически не выигрывает в последних матчах и уже в начале футбольного года имеет большие проблемы. Клуб занимает 16 место с двумя баллами, что расстраивает болельщиков и руководство. От тренерского штаба требуются срочные изменения и улучшение результатов, во что на данный момент верится слабо. В двух последних турах «Лион» сыграл вничью с «Гавром» (0:0), а ранее крупно проиграл «ПСЖ» (1:4).
Информация для ставок
- «Лион» проиграл семь из десяти выездных поединков за последнее время
- «Брест» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Трудно предположить, насколько будет готов «Лион» к этому поединку, но предполагаем, что один мяч, как и «Брест», они забить смогут. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.