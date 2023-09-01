«Брест» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (02.09.2023)

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вчера, 14:12

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Бреста», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Брест» неплохо начал чемпионат Франции, но в последнем матче потерял очки. Коллектив очень рассчитывает закрепиться как минимум в середине турнирной таблицы, а поэтому будет цепляться за очки в каждом поединке. В игре с «Ренном» любой результат кроме поражения будет считаться хорошим достижением для хозяев. Два последних матча «Бреста» завершились поражением от «Марселя» (0:2) и победой над «Гавром» (2:1).

«Ренн» еще не проигрывал в новом сезоне чемпионата Франции, но по итогам трех туров смог набрать лишь пять баллов. Клуб стремится в Лигу Чемпионов, однако уже понятно, что его ждет большая конкуренция. Чтобы рассчитывать на самые высокие места, гостям важно уже сейчас набирать максимум очков. В прошлом туре «Ренн» сыграл вничью на своем поле с «Гавром» (2:2), а ранее поделил очки с «Лансом» (1:1).

Информация для ставок

«Брест» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ренн» выиграл пять из десяти последних матчей на везде

«Брест» проиграл четыре из пяти последних матчей «Ренну»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ренн» обязан выигрывать у «Бреста» в нынешней ситуации, чтобы уже на старте не растерять шансы на зону Лиги Чемпионов. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.