«Брест» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги 1 (02.09.2023)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Бреста», зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.
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сегодня, 18:00
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.
Форма команд
«Брест» неплохо начал чемпионат Франции, но в последнем матче потерял очки. Коллектив очень рассчитывает закрепиться как минимум в середине турнирной таблицы, а поэтому будет цепляться за очки в каждом поединке. В игре с «Ренном» любой результат кроме поражения будет считаться хорошим достижением для хозяев. Два последних матча «Бреста» завершились поражением от «Марселя» (0:2) и победой над «Гавром» (2:1).
«Ренн» еще не проигрывал в новом сезоне чемпионата Франции, но по итогам трех туров смог набрать лишь пять баллов. Клуб стремится в Лигу Чемпионов, однако уже понятно, что его ждет большая конкуренция. Чтобы рассчитывать на самые высокие места, гостям важно уже сейчас набирать максимум очков. В прошлом туре «Ренн» сыграл вничью на своем поле с «Гавром» (2:2), а ранее поделил очки с «Лансом» (1:1).
Информация для ставок
- «Брест» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ренн» выиграл пять из десяти последних матчей на везде
- «Брест» проиграл четыре из пяти последних матчей «Ренну»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Ренн» обязан выигрывать у «Бреста» в нынешней ситуации, чтобы уже на старте не растерять шансы на зону Лиги Чемпионов. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.