«Брюгге» – «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (07.09.2022)

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вчера, 13:14

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы «Брюгге», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.95.

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Брюгге» выстрадал в прошлом сезоне чемпионство и вновь получил право представлять свою страну в групповом турнире Лиги Чемпионов. Команда попала в конкурентоспособную группу и может побороться за выход из нее в случае успешных выступлений на старте турнира. В двух последних матчах «Брюгге» выиграл у «Серкль Брюгге» (4:0) и одолел «Шарлеруа» (3:1).

«Байер» катастрофически начал чемпионат Германии, проиграв четыре из пяти стартовых туров и форма команды вызывает серьезные опасения перед стартом Лиги Чемпионов. Выездная встреча против потенциального аутсайдера группы все же не позволяет чувствовать себя расслабленно, а наоборот является шансом реабилитироваться перед болельщиками. В прошлом туре «Байер» уступил на своем поле «Фрайбургу» (2:3), а ранее крупно переиграл «Майнц» (3:0).

Информация для ставок

«Брюгге» уступил лишь в двух последних матчах из десяти во всех турнирах

«Байер» уступил в пяти из шести последних матчей во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Байер» находится в плохой физической форме и вряд ли сможет побороться за очки с бельгийским оппонентом на выезде. Предлагаем сделать ставку на победу «Брюгге» по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.