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«Брюгге» – «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (07.09.2022)

вчера, 13:14
Байер (Леверкузен)

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы «Брюгге», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.95.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.154.062.15
Лига Ставок 3.10 3.90 2.16
Мелбет 3.20 4.06 2.18
1XBET 3.20 4.06 2.18

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Брюгге» выстрадал в прошлом сезоне чемпионство и вновь получил право представлять свою страну в групповом турнире Лиги Чемпионов. Команда попала в конкурентоспособную группу и может побороться за выход из нее в случае успешных выступлений на старте турнира. В двух последних матчах «Брюгге» выиграл у «Серкль Брюгге» (4:0) и одолел «Шарлеруа» (3:1).

«Байер» катастрофически начал чемпионат Германии, проиграв четыре из пяти стартовых туров и форма команды вызывает серьезные опасения перед стартом Лиги Чемпионов. Выездная встреча против потенциального аутсайдера группы все же не позволяет чувствовать себя расслабленно, а наоборот является шансом реабилитироваться перед болельщиками. В прошлом туре «Байер» уступил на своем поле «Фрайбургу» (2:3), а ранее крупно переиграл «Майнц» (3:0).

Информация для ставок

  • «Брюгге» уступил лишь в двух последних матчах из десяти во всех турнирах
  • «Байер» уступил в пяти из шести последних матчей во всех турнирах
  • Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Байер» находится в плохой физической форме и вряд ли сможет побороться за очки с бельгийским оппонентом на выезде. Предлагаем сделать ставку на победу «Брюгге» по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.52 2.07 1.81
Лига Ставок 2.47 1.52 1.97 1.81
Мелбет 2.50 1.48
1XBET 2.50 1.48
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:19
Байер как минимум не проиграет....
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