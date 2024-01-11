«Челси» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (13.01.2024)

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11 января 2024, 19:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.6. Поставить на «Фулхэм» можно по 5.2, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Челси» за последние туры в АПЛ не особо изменил свои результаты и все также остается на десятом месте, что откровенно разочаровывает болельщиков. «Синие» набрали 28 баллов и отстают от «Ньюкасл Юнайтед» всего на один балл. В матче с «Фулхэмом» хозяевам придется постараться, чтобы забрать победу и важные три очка. Два последних матча «Челси» завершились поражением в кубке английской лиги от «Мидлсбро» (0:1) и разгромом «Престона» (4:0) в кубке ФА .

«Фулхэм» выглядит не очень уверенно в последние месяцы и вынужден находиться в нижней части турнирной таблицы АПЛ . Команда идет на 13 месте с набранными 24 баллами и всего на четыре пункта отстают от нынешнего соперника. Вряд ли гости рассчитывают на победу, но зацепиться за ничью им вполне по силам. В полуфинале кубка английской лиги «Фулхэм» уступил «Ливерпулю» (1:2), а в кубке ФА оказался сильнее «Ротерхэма» (1:0).

Информация для ставок

«Челси» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

«Фулхэм» забивал в семи из десяти последних поединках

«Челси» выиграл три из пяти последних матчей у «Фулхэма»

Прогноз