«Челси» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (04.03.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.62. Поставить на «Лидс» можно по 6.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.
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04 марта 2023, 18:00
суббота
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.
Форма команд
«Челси» все еще находится в кризисе и имеет серию без побед в АПЛ из нескольких матчей. Команда занимает очень низкое для себя десятое место и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника. Существует очень большая вероятность, что в следующем европейском сезоне «синих» не будет. В прошлом туре «Челси» проиграл на выезде «Тоттенхэму» (0:2), а ранее проиграл «Саутгемптону» (0:1).
«Лидс» также редко радует болельщиков победами и борется за выживание в АПЛ. На данный момент коллектив находится на 17 месте с 22 баллами и опережает ближайшего соперника всего на один балл, поэтому каждый пункт для него на вес золота. В игре с «Челси» на выезде «Лидс» постарается зацепиться за очки и не дать прервать на себе серию без побед «лондонцев». Две последние игры «Лидса» завершились проиграл «Фулхэму» в кубке ФА (0:2), а в чемпионате переиграл «Саутгемптон» (1:0).
Информация для ставок
- «Челси» выиграл только одну игру из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Лидс» не может выиграть уже четыре подряд выездных поединка
- «Челси» выиграл три из пяти последних встреч у «Лидса»
Прогноз
Несмотря на большие проблемы «Челси», в этом матче они выглядят фаворитами и постараются одержать еще одну важную победу, которых сейчас не так много. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62.