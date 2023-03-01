«Челси» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (04.03.2023)

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сегодня, 10:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.62. Поставить на «Лидс» можно по 6.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Челси» все еще находится в кризисе и имеет серию без побед в АПЛ из нескольких матчей. Команда занимает очень низкое для себя десятое место и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника. Существует очень большая вероятность, что в следующем европейском сезоне «синих» не будет. В прошлом туре «Челси» проиграл на выезде «Тоттенхэму» (0:2), а ранее проиграл «Саутгемптону» (0:1).

«Лидс» также редко радует болельщиков победами и борется за выживание в АПЛ . На данный момент коллектив находится на 17 месте с 22 баллами и опережает ближайшего соперника всего на один балл, поэтому каждый пункт для него на вес золота. В игре с «Челси» на выезде «Лидс» постарается зацепиться за очки и не дать прервать на себе серию без побед «лондонцев». Две последние игры «Лидса» завершились проиграл «Фулхэму» в кубке ФА (0:2), а в чемпионате переиграл «Саутгемптон» (1:0).

Информация для ставок

«Челси» выиграл только одну игру из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лидс» не может выиграть уже четыре подряд выездных поединка

«Челси» выиграл три из пяти последних встреч у «Лидса»

Прогноз

Несмотря на большие проблемы «Челси», в этом матче они выглядят фаворитами и постараются одержать еще одну важную победу, которых сейчас не так много. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62.