«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (04.04.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Челси» составляет 1.93. Поставить на «Манчестер Юнайтед» можно по 3.55, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2
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завтра, 22:15
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.
Форма команд
«Челси» практически не проигрывает в последних матчах, но большое количество ничьих не дает им преодолеть середину турнирной таблицы. На данный момент «аристократы» идут лишь на 12 месте с 40 баллами и уступают нынешнему сопернику восемь пунктов. В случае победы разрыв сократится, но вряд ли это существенно повлияет на хозяев, которые в зону еврокубков все равно не имеют шансов пробиться. Два последних поединка «синих» завершились ничьей с «Бернли» в АПЛ (2:2) и успехом с «Лестером» в кубке ФА (4:2).
«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, но от пятой позиции команду отделяет целая пропасть. Коллектив набрал 49 баллов и на девять пунктов отстает от «Тоттенхэма», но имеет игру в запасе. Таким образом даже в случае выездной победы над «Челси», клуб будет отставать от «шпор» на расстоянии двух побед. В прошлом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерял очки с «Брентфордом» (1:1), а ранее в кубке ФА одолел «Ливерпуль» (4:3, доп. время).
Информация для ставок
- Девять из десяти последних матчей «Челси» завершились исходом «обе забьют»
- «Манчестер Юнайтед» проиграл три из десяти выездных поединков за последнее время
- Пять последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Манчестер Юнайтед» обыгрывал «Челси» в двух последних поединках
Прогноз
Команды практически во всех последних матчах обменивались забитыми мячами, но коэффициент довольно низкий на это событие. Предлагаем сделать выбор в пользу тотала больше 3 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.