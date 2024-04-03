«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (04.04.2024)

1712143257

сегодня, 14:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Челси» составляет 1.93. Поставить на «Манчестер Юнайтед» можно по 3.55, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.4.

Форма команд

«Челси» практически не проигрывает в последних матчах, но большое количество ничьих не дает им преодолеть середину турнирной таблицы. На данный момент «аристократы» идут лишь на 12 месте с 40 баллами и уступают нынешнему сопернику восемь пунктов. В случае победы разрыв сократится, но вряд ли это существенно повлияет на хозяев, которые в зону еврокубков все равно не имеют шансов пробиться. Два последних поединка «синих» завершились ничьей с «Бернли» в АПЛ (2:2) и успехом с «Лестером» в кубке ФА (4:2).

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, но от пятой позиции команду отделяет целая пропасть. Коллектив набрал 49 баллов и на девять пунктов отстает от «Тоттенхэма», но имеет игру в запасе. Таким образом даже в случае выездной победы над «Челси», клуб будет отставать от «шпор» на расстоянии двух побед. В прошлом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерял очки с «Брентфордом» (1:1), а ранее в кубке ФА одолел «Ливерпуль» (4:3, доп. время).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Челси» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Юнайтед» проиграл три из десяти выездных поединков за последнее время

Пять последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Юнайтед» обыгрывал «Челси» в двух последних поединках

Прогноз

Команды практически во всех последних матчах обменивались забитыми мячами, но коэффициент довольно низкий на это событие. Предлагаем сделать выбор в пользу тотала больше 3 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.