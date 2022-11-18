Испания – Коста-Рика. Прогноз на матч чемпионата мира (23.11.2022)

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вчера, 22:37

Ставки букмекеров

Конечно же, однозначным фаворитом этой встречи являются испанцы. Загрузить на их победу с форой (-2) можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае невероятной номинальных гостей игроков порадует фантастический коэффициент 18. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.5.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.7 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.15. Обмен голами в этой игре стоит 2.99.

Форма команд

Испания в сентябре обыграла Португалию (1:0), возглавила свою группу в Лиге наций и в будущем году продолжит борьбу за трофей. Что касаемо подготовки к Мундиалю, то испанцы вчера сразились со сборной Иордании и без проблем обыграли ее со счетом (3:1).

Коста-Рика также провела одну товарищескую встречу, обыграв сборную Нигерии (2:0). Коллектив получил необходимую уверенность в своих силах и едет на чемпионат мира в очередной раз творить чудеса и доказывать всем, что ранг аутсайдера ему только на руку.

Информация для ставок

Испания одержала четыре победы в последних пяти играх

Беспроигрышная серия Коста-Рики насчитывает пять встреч (четыре победы и ничья)

Все три минувших очных поединка закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Три из пяти последних матчей Испании и пять из семи Коста-Рики завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Верим в конкурентный футбол и сопротивление со костариканцев. Очень интересно выглядит ставка на «обе забьют, на нее и предлагаем загрузить по коэффициенту 2.99 в букмекерской конторе Лига Ставок.