Испания – Коста-Рика. Прогноз на матч чемпионата мира (23.11.2022)

Ставки букмекеров
Конечно же, однозначным фаворитом этой встречи являются испанцы. Загрузить на их победу с форой (-2) можно по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае невероятной номинальных гостей игроков порадует фантастический коэффициент 18. Ничью можно выбрать по коэффициенту 7.5.
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23 ноября 2022, 19:00
среда
Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.7 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.15. Обмен голами в этой игре стоит 2.99.
Форма команд
Испания в сентябре обыграла Португалию (1:0), возглавила свою группу в Лиге наций и в будущем году продолжит борьбу за трофей. Что касаемо подготовки к Мундиалю, то испанцы вчера сразились со сборной Иордании и без проблем обыграли ее со счетом (3:1).
Коста-Рика также провела одну товарищескую встречу, обыграв сборную Нигерии (2:0). Коллектив получил необходимую уверенность в своих силах и едет на чемпионат мира в очередной раз творить чудеса и доказывать всем, что ранг аутсайдера ему только на руку.
Информация для ставок
- Испания одержала четыре победы в последних пяти играх
- Беспроигрышная серия Коста-Рики насчитывает пять встреч (четыре победы и ничья)
- Все три минувших очных поединка закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
- Три из пяти последних матчей Испании и пять из семи Коста-Рики завершились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
Верим в конкурентный футбол и сопротивление со костариканцев. Очень интересно выглядит ставка на «обе забьют, на нее и предлагаем загрузить по коэффициенту 2.99 в букмекерской конторе Лига Ставок.