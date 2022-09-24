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Черногория — Финляндия. Прогноз на матч Лиги Наций (26.09.2022)

вчера, 12:09
Финляндия

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.65. Поверить в успех Финляндии можно по 2.8. Ничейный результат котируется цифрой 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.80 3.10 2.80
Мелбет 2.70 3.14 2.69
1XBET 2.70 3.14 2.69

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.31. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.66. Сделать ставку на обе забьют можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

Сборная Черногории проиграла важный матч конкуренту в прошлом туре и потеряла шансы на победу в группе. Тем не менее, коллектив остается на втором месте с семью набранными баллами, и чтобы на нем остаться, достаточно сыграть вничью. В прошлой игре Черногория минимально уступила Боснии и Герцеговине (0:1), а ранее уверенно обыграла Румынию (3:0).

Финляндия еще не решила свои задачи и будет бороться за выживание в дивизионе B. На данный момент в активе команды пять набранных баллов, и она опережает Румынию на один пункт. Чтобы не опуститься на последнее место, необходимо сыграть в заключительном туре не хуже прямого конкурента. В последней игре Финляндия сыграла вничью с Румынией (1:1), а ранее на выезде уступила Боснии и Герцеговине (2:3).

Информация для ставок

  • Черногория выиграла только три мата из десяти последних матчей
  • Финляндия проиграла два последних выездных поединка
  • В первом поединке этой группы между сборными сильнее оказалась сборная Финляндии (2:0)

Прогноз

Черногория не хочет отдавать второе место в группе и перед своими трибунами постарается выступить максимально качественно. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 1.99 1.79 1.55 2.42
Мелбет 1.54 2.35
1XBET 1.54 2.35
Все комментарии
5mtgxvsm5kwz
5mtgxvsm5kwz
вчера в 12:32
Фаворит матча Черногория
ytm3pmvns26e
ytm3pmvns26e
вчера в 12:31
Победу одержит Черногория
Гость
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