Черногория — Финляндия. Прогноз на матч Лиги Наций (26.09.2022)

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вчера, 12:09

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.65. Поверить в успех Финляндии можно по 2.8. Ничейный результат котируется цифрой 3.35.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.31. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.66. Сделать ставку на обе забьют можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

Сборная Черногории проиграла важный матч конкуренту в прошлом туре и потеряла шансы на победу в группе. Тем не менее, коллектив остается на втором месте с семью набранными баллами, и чтобы на нем остаться, достаточно сыграть вничью. В прошлой игре Черногория минимально уступила Боснии и Герцеговине (0:1), а ранее уверенно обыграла Румынию (3:0).

Финляндия еще не решила свои задачи и будет бороться за выживание в дивизионе B. На данный момент в активе команды пять набранных баллов, и она опережает Румынию на один пункт. Чтобы не опуститься на последнее место, необходимо сыграть в заключительном туре не хуже прямого конкурента. В последней игре Финляндия сыграла вничью с Румынией (1:1), а ранее на выезде уступила Боснии и Герцеговине (2:3).

Информация для ставок

Черногория выиграла только три мата из десяти последних матчей

Финляндия проиграла два последних выездных поединка

В первом поединке этой группы между сборными сильнее оказалась сборная Финляндии (2:0)

Прогноз

Черногория не хочет отдавать второе место в группе и перед своими трибунами постарается выступить максимально качественно. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.