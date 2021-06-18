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Чили — Боливия. Прогноз на матч группового этапа Кубка Америки (19.06.2021)

вчера, 14:03

Чили сыграет против Боливии в рамках очередного тура группового этапа Кубка Америки.

Кубок Америки 2021
Чили
Боливия
1 : 0
завершен
сегодня, 00:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.256.2413.57
Лига Ставок 1.34 5.40 9.20
Фонбет Live! 1.04 15.00 100.00
Мелбет 1.34 5.20 9.30
1XBET 1.34 5.20 9.30
BetBoom 1.33 5.30 11.75

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали Чили. Поставить на победу чилийцев можно по коэффициенту 1.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 7.50, а на победу Боливии по 14.50.

Форма команд

Сборная Чили начала свой путь в Кубке Америки с ничейного исхода в матче против Аргентины. Противостояние чилийцев и аргентинцев уже становится классикой латиноамериканского футбола. Чилийцы сыграли со счетом 1:1. Этот матч запомнился потрясающим голом капитана Аргентины Лео Месси со штрафного, но чилийцы все же смогли сравнять. Последние игры Чили сложно назвать хорошими, сборная не выглядит претендентом на трофей.

Боливия проиграла Парагваю в первом туре Кубка Америки. Эта сборная выглядит ужасно в последних матчах. За последние три игры сборная Боливии пропустила пять мячей. Также Боливия дважды играла против Чили, оба раза не смогла обыграть чилийскую сборную. Боливия может покинуть Кубок Америки раньше остальных, игра этой сборной показывает, что команда не является сильным соперником для других команд.

Информация для ставок

● Боливия выиграла два матча из последних десяти встреч
● Чили не проигрывает четыре матча кряду
● Боливия забила семь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — победа сборной Чили и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на то, что гол будет забит с 31 по 45 минуту матча по коэффициенту 2.40.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.07 на победу Аргентины в матче Кубка Америки против Уругвая.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.63 1.81 2.08
Лига Ставок 2.15 1.68 1.70 2.13
Мелбет 2.16 1.77
1XBET 2.11 1.82
BetBoom 3.55 1.34 2.23 1.73 1.73 2.23
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:42
Чилийцы фавориты матча..
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