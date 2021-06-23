Чили — Парагвай. Прогноз на матч группового этапа Кубка Америки (25.06.2021)

25 июня сборная Чили сыграет против Парагвая в рамках очередного тура групповой стадии Кубка Америки. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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25 июня 2021, 03:00
пятница
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали сборную Чили. Поставить на победу чилийцев можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 2.80 и на победу Парагвая за 3.55.
Форма команд
Для Чили этот Кубок Америки складывается неплохо. В трех поединках команда ни разу не проиграла. У Чили две ничьих — против Аргентины и Уругвая, оба матча завершились с одинаковым счетом 1:1. Также команда обыграла Боливию со счетом 1:0. Чили, как и другие южноамериканские сборные, отказывается забивать больше одного гола за игру. Сложно объяснить, с чем связана такая статистика, но чилийцы отличаются другим — своей агрессией. Один Артуро Видаль чего стоит. Команда находится в неплохой форме.
Парагвай, несмотря на то, как он играет прямо сейчас, всегда считался агрессивным соперником. Эта команда способна забрать очки у более именитых оппонентов. На Кубке Америки Парагвай стартовал с победы и поражения. Команда обыграла Боливию со счетом 3:1, но позже проиграла Аргентине 0:1. Сейчас решается судьба попадания команд в плей-офф, если Парагвай выиграет в этом поединке, можно сказать, что дело сделано.
Информация для ставок
- Парагвай выиграл лишь раз за последние пять игр
- Чили не проигрывает шесть матчей кряду
- Сборная Чили не забивает больше одного гола за игру пять матчей подряд
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — «только Чили забьет» по коэффициенту 3.60. Также можно поставить на индивидуальный тотал голов Чили — меньше 1.5 по коэффициенту 1.42.
Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу Испании с форой (-1.5) по коэффициенту 1.65.