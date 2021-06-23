Чили — Парагвай. Прогноз на матч группового этапа Кубка Америки (25.06.2021)

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сегодня, 00:19

25 июня сборная Чили сыграет против Парагвая в рамках очередного тура групповой стадии Кубка Америки. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали сборную Чили. Поставить на победу чилийцев можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 2.80 и на победу Парагвая за 3.55.

Форма команд

Для Чили этот Кубок Америки складывается неплохо. В трех поединках команда ни разу не проиграла. У Чили две ничьих — против Аргентины и Уругвая, оба матча завершились с одинаковым счетом 1:1. Также команда обыграла Боливию со счетом 1:0. Чили, как и другие южноамериканские сборные, отказывается забивать больше одного гола за игру. Сложно объяснить, с чем связана такая статистика, но чилийцы отличаются другим — своей агрессией. Один Артуро Видаль чего стоит. Команда находится в неплохой форме.

Парагвай, несмотря на то, как он играет прямо сейчас, всегда считался агрессивным соперником. Эта команда способна забрать очки у более именитых оппонентов. На Кубке Америки Парагвай стартовал с победы и поражения. Команда обыграла Боливию со счетом 3:1, но позже проиграла Аргентине 0:1. Сейчас решается судьба попадания команд в плей-офф, если Парагвай выиграет в этом поединке, можно сказать, что дело сделано.

Информация для ставок

Парагвай выиграл лишь раз за последние пять игр

Чили не проигрывает шесть матчей кряду

Сборная Чили не забивает больше одного гола за игру пять матчей подряд

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «только Чили забьет» по коэффициенту 3.60. Также можно поставить на индивидуальный тотал голов Чили — меньше 1.5 по коэффициенту 1.42.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу Испании с форой (-1.5) по коэффициенту 1.65.