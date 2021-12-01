«Читтаделла» — «Комо». Прогноз на матч итальянской Серии В (01.12.2021)

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вчера, 10:47

Пятнадцатый тур второго по силе чемпионата Италии стартует матчем «Читтаделлы» против «Комо». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом поединка букмекеры выделяют хозяев. Поставить на победу «Читтаделлы» можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет. Победа гостей порадует коэффициентом 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.97. За тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Читтаделла» после 14 туров расположилась в нижней части турнирной таблицы и занимает 12-е место. Коллектив хоть и не проигрывает уже несколько игр подряд, но поднятие вверх дается сложно. В минувших турах команда сражалась на выезде с «Перуджей» и «Тернаной» и завершила встречи ничейным результатом (1:1).

«Комо» расположился строчкой ниже и набрал на один балл меньше. В двух минувших турах коллектив не сумел добыть победу, сначала проиграл на выезде «Монце» (2:3), а затем дома расписал ничью с «Пармой» (1:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Читтаделлы» составляет четыре игры (две победы и две ничьи)

«Комо» выиграл на выезде всего два из восьми последних поединков

Семь из восьми минувших матчей с участием «Читтаделлы» завершились результатом ТМ 2.5

Четыре крайних встречи «Комо» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает не самая яркая игра двух команд из нижней части таблицы. Вероятно, много голов мы здесь не увидим, поединок будет насыщен борьбой с акцентом на оборону. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.8.