ЦСКА София — «Базель». Прогноз на матч Лиги Конференций (18.08.2022)

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сегодня, 14:02

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.2. Поверить в успех ЦСКА София можно по коэффициенту 3.35. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 3.4.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и составляет 1.75.

Форма команд

ЦСКА София прошел уже два этапа квалификации в группу Лиги Конференций и теперь остался последний, но самый сложный шаг. Команда уже начала свои выступления в чемпионате Болгарии и идет на втором месте в таблице, отставая от лидера всего на один балл, при этом сыграв на одну игру меньше. В прошлом матче ЦСКА София минимально обыграл «Септемари» в чемпионате (1:0), а ранее одержал победу в ответной встрече с «Сент-Патрикс Атлетик» (2:0) в Лиге Конференций.

«Базель» по итогам прошлого сезона в Швейцарии смог квалифицироваться в Лигу Конференций, где были некоторые проблемы с соперниками, но команда вовремя их решила. Теперь противостояние с ЦСКА София станет определяющим для коллектива, ведь в случае поражения «Базель» останется за бортом еврокубков. В прошлой игре клуб проиграл на своем поле «Лугано» (0:2), а ранее лишь в серии пенальти прошел «Брондбю» в Лиге Конференций (3:2).

Информация для ставок

ЦСКА София выиграл пять из шести последних встреч во всех турнирах

София выиграл пять из шести последних встреч во всех турнирах Шесть из семи выездных матчей «Базеля» за последнее время завершились ничейным результатом

Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба клуба готовы приложить максимум усилий, чтобы пробиться в групповой турнир и учитывая, что это только первый поединок, будут играть без риска. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.4.