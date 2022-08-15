ЦСКА София — «Базель». Прогноз на матч Лиги Конференций (18.08.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям, и предлагают коэффициент на их победу – 2.2. Поверить в успех ЦСКА София можно по коэффициенту 3.35. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 3.4.
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18 августа 2022, 20:00
четверг
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и составляет 1.75.
Форма команд
ЦСКА София прошел уже два этапа квалификации в группу Лиги Конференций и теперь остался последний, но самый сложный шаг. Команда уже начала свои выступления в чемпионате Болгарии и идет на втором месте в таблице, отставая от лидера всего на один балл, при этом сыграв на одну игру меньше. В прошлом матче ЦСКА София минимально обыграл «Септемари» в чемпионате (1:0), а ранее одержал победу в ответной встрече с «Сент-Патрикс Атлетик» (2:0) в Лиге Конференций.
«Базель» по итогам прошлого сезона в Швейцарии смог квалифицироваться в Лигу Конференций, где были некоторые проблемы с соперниками, но команда вовремя их решила. Теперь противостояние с ЦСКА София станет определяющим для коллектива, ведь в случае поражения «Базель» останется за бортом еврокубков. В прошлой игре клуб проиграл на своем поле «Лугано» (0:2), а ранее лишь в серии пенальти прошел «Брондбю» в Лиге Конференций (3:2).
Информация для ставок
- ЦСКА София выиграл пять из шести последних встреч во всех турнирах
- Шесть из семи выездных матчей «Базеля» за последнее время завершились ничейным результатом
- Два последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Оба клуба готовы приложить максимум усилий, чтобы пробиться в групповой турнир и учитывая, что это только первый поединок, будут играть без риска. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.4.