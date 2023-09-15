ЦСКА — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (16.09.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72. Сделать выбор в пользу гостей можно за 5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.95.
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сегодня, 14:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.
Форма команд
ЦСКА показывает не лучшие результаты в последнее время, но и от группы лидеров сильно не отстает. Сейчас «армейцы» располагаются на седьмом месте с 11 баллами в активе, и отстает от второй позиции всего на три пункта. Такое же отставание у москвичей и от соперника из Самары, поэтому в случае победы, хозяева сравняются по баллам с «Крыльями Советов». Два последних матча ЦСКА завершились ничьей с «Зенитом» в чемпионате и победой над «Сочи» в кубке России (1:0, по пенальти).
«Крылья Советов» очень мощно стартовали в этом сезоне, хотя мало кто этого ожидал. Команда из Самары заслуженно идет на третьем месте с 14 баллами и по дополнительным характеристикам уступает московскому «Динамо». В выездной встрече с ЦСКА и ничья станет хорошим достижением, а победа и вовсе создаст между соперниками расстояние в шесть пунктов. В прошлом туре «Крылья Советов» уверенно разобрались с «Факелом» (3:0), а в кубке России уступили «Ахмату» (1:3).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей ЦСКА завершились исходом «обе забьют»
- «Крылья Советов» выиграли четыре из десяти последних встреч во всех турнирах
- ЦСКА выиграл четыре из пяти последних матчей с клубом из Самары
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
ЦСКА играет на своем поле, а «Крылья Советов» находятся в отличной форме и много забивают. В такой ситуации предлагаем сделать выбора на варианте «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.