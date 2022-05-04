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ЦСКА — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (07.05.2022)

вчера, 17:22
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.13. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.25, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.223.683.11
Фонбет 2.15 3.60 3.20
Мелбет 2.23 3.68 3.36
1XBET 2.23 3.68 3.36

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Сочи» благодаря последним результатам, вышел на третье место с 49 очками и за несколько туров до окончания имеет хорошие шансы завоевать бронзовые медали. Своего ближайшего преследователя и нынешнего соперника ЦСКА команда опережает на два балла, поэтому предстоящий матч очень важен для обоих коллективов. В прошлом поединке чемпионата России «Сочи» разгромил на выезде «Рубин» (6:0), а ранее обыграл «Ахмат» (3:2).

ЦСКА в последних пяти турах одержал всего одну победу и значительно ухудшил свое положение в турнирной таблице. Сейчас у клуба 47 набранных очков и если «армейцы» хотят в первую тройку, они обязаны побеждать в предстоящей встрече. Команда находится на втором месте по пропущенным мячам (27) и приложит все усилия, чтобы сохранить свои ворота на замке. Два последних поединка ЦСКА в РПЛ завершились поражением от «Ахмата» (0:2) и победой над московским «Динамо» (1:0).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча ЦСКА завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Сочи» проиграл только в двух матчах из десяти последних на выезде
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • ЦСКА выиграл только два поединка из последних шести с «Сочи»

Прогноз

«Сочи» находится в более хорошей физической форме, чем «армейский» клуб и имеет больше шансов, как на успех в отдельном матче, так и в борьбе за итоговое третье место. Предлагаем сделать ставку на выездную победу «Сочи» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.43 1.96 1.88 1.53 2.54
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 2.03 1.92
1XBET 2.03 1.92
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:46
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5.
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 18:00
Да нет.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:31
Сочи победит.
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