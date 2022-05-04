ЦСКА — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (07.05.2022)

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вчера, 17:22

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.13. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.25, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.95. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Сочи» благодаря последним результатам, вышел на третье место с 49 очками и за несколько туров до окончания имеет хорошие шансы завоевать бронзовые медали. Своего ближайшего преследователя и нынешнего соперника ЦСКА команда опережает на два балла, поэтому предстоящий матч очень важен для обоих коллективов. В прошлом поединке чемпионата России «Сочи» разгромил на выезде «Рубин» (6:0), а ранее обыграл «Ахмат» (3:2).

ЦСКА в последних пяти турах одержал всего одну победу и значительно ухудшил свое положение в турнирной таблице. Сейчас у клуба 47 набранных очков и если «армейцы» хотят в первую тройку, они обязаны побеждать в предстоящей встрече. Команда находится на втором месте по пропущенным мячам (27) и приложит все усилия, чтобы сохранить свои ворота на замке. Два последних поединка ЦСКА в РПЛ завершились поражением от «Ахмата» (0:2) и победой над московским «Динамо» (1:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча ЦСКА завершились тоталом меньше 2.5 мячей

завершились тоталом меньше 2.5 мячей «Сочи» проиграл только в двух матчах из десяти последних на выезде

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

ЦСКА выиграл только два поединка из последних шести с «Сочи»

Прогноз

«Сочи» находится в более хорошей физической форме, чем «армейский» клуб и имеет больше шансов, как на успех в отдельном матче, так и в борьбе за итоговое третье место. Предлагаем сделать ставку на выездную победу «Сочи» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.25.