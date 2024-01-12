«Дармштадт» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Бундеслиги. (13.01.2024)

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вчера, 10:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Дармштадта» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.17. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.7. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Дармштадт» проиграл практически все последние матчи и опустился на последнее место в турнирной таблице Бундеслиге. Команда набрала 10 очков, но уступает двум конкурентам только по худшей разнице забитых мячей. На своем поле хозяева постараются создать проблемы «Боруссии» Д, которая не всегда может сразу войти в игру. В прошлом товарищеском матче «Дармштадт» проиграл «Хольштайн» (1:2), а ранее сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (3:3).

«Боруссия» Дортмунд за последние месяцы стала «ничейной» командой и потеряла очень много очков. Сейчас «шмели» занимают лишь пятое место с 27 баллами и уже 15 очков уступает лидеру, что отыграть практически невозможно. Тем не менее, гостям необходимо начать побеждать и уверенно подходить к матчам плей-офф Лиги Чемпионов. Два последних товарищеских матча «Боруссии» Дортмунд завершились ничьими со «Стандардом» (3:3) и « АЗ Алкмаар» (2:2).

Информация для ставок

«Дармштадт» проиграл пять из шести домашних поединков за последнее время

«Боруссия» Дортмунд не может выиграть уже восемь матчей подряд

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики между командами, предполагаем, что команды могут устроить «перестрелку» забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Лига Ставок.