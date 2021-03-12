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«Дармштадт» — «Эрцгебирге». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (13.03.2021)

вчера, 07:34

В 25-м туре второй лиги Германии «Дармштадт» сыграет дома с «Эрцгебирге». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данную встречу.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.96 1.90
BetBoom 1.92 1.92

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Дармштадт» фаворитом этой встречи. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.95. Триумф «Эрцгебирге» оценивается в 3.95, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.78 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.04. Ставка «обе забьют» представлена коэффициентом 1.67.

Форма команд

«Дармштадт» играет с переменным успехом, чередуя победы с поражениями, и не борется за высокие места. В прошлом туре «Дармштадт» обыграл на выезде «Падерборн» (3:2), а немного ранее дома уступил «Карлсруэ» (0:1).

«Эрцгебирге» находится на девятом месте, ровно в середине турнирной таблицы. Команда за последние пять матчей смогла одержать всего одну победу, но прошлые результаты позволяют ей не опускаться в нижнюю часть таблицы. В прошлых двух турах «Эрцгебирге» сыграл вничью с «Ганновером» (1:1) и проиграл «Хольштайну» (0:1).

Информация для ставок

  • «Дармштадт» проиграл шесть из последних десяти матчей в чемпионате
  • «Эрцгебирге» выиграл один поединок из пяти матчей
  • «Эрцгебирге» проиграл пять матчей на выезде из последних шести
  • «Дармштадт» выиграл четыре последних домашних встречи с «Эрцгебирге»

Прогноз

Хозяева исторически хорошо играют с «Эрцгебирге». Рискнем положиться на статистику и предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Дармштадта». Коэффициент на данный исход составляет 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.96 1.90
BetBoom 1.92 1.92
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:38
Хозяева не проиграют
shlomo
shlomo
вчера в 09:35
Хозяева фавориты встречи
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