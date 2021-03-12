«Дармштадт» — «Эрцгебирге». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (13.03.2021)

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вчера, 07:34

В 25-м туре второй лиги Германии «Дармштадт» сыграет дома с «Эрцгебирге». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на данную встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Дармштадт» фаворитом этой встречи. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.95. Триумф «Эрцгебирге» оценивается в 3.95, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.78 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.04. Ставка «обе забьют» представлена коэффициентом 1.67.

Форма команд

«Дармштадт» играет с переменным успехом, чередуя победы с поражениями, и не борется за высокие места. В прошлом туре «Дармштадт» обыграл на выезде «Падерборн» (3:2), а немного ранее дома уступил «Карлсруэ» (0:1).

«Эрцгебирге» находится на девятом месте, ровно в середине турнирной таблицы. Команда за последние пять матчей смогла одержать всего одну победу, но прошлые результаты позволяют ей не опускаться в нижнюю часть таблицы. В прошлых двух турах «Эрцгебирге» сыграл вничью с «Ганновером» (1:1) и проиграл «Хольштайну» (0:1).

Информация для ставок

«Дармштадт» проиграл шесть из последних десяти матчей в чемпионате

«Эрцгебирге» выиграл один поединок из пяти матчей

«Эрцгебирге» проиграл пять матчей на выезде из последних шести

«Дармштадт» выиграл четыре последних домашних встречи с «Эрцгебирге»

Прогноз

Хозяева исторически хорошо играют с «Эрцгебирге». Рискнем положиться на статистику и предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Дармштадта». Коэффициент на данный исход составляет 1.95.