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«Депортиво Мальдонадо» — «Пласа Колония». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (17.07.2021)

сегодня, 00:13

«Депортиво Мальдонадо» примет «Пласа Колония» в рамках очередного тура Премьер-лиги Уругвая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.133.182.47
Мелбет 2.92 3.28 2.37
1XBET 2.92 3.28 2.37
BetBoom 3.05 3.10 2.38

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Пласа Колония». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.30, ничейный исход оценивается в 3.05, а победа хозяев в 3.10.

Форма команд

«Депортиво Мальдонадо» находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 12 баллов. В последних матчах «Мальдонадо» выглядит не лучшим образом, команда постоянно проигрывает и теряет очки на ровном месте даже в поединках против слабых оппонентов.

«Пласа Колония» расположилась на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 пункта. «Пласа» — лучшая команда Уругвая прямо сейчас. Она находится в прекрасной форме и крайне редко теряет очки. Шансов у «Мальдонадо» даже на ничейный исход в этом поединке мало, но клуб может удивить гостей и попробовать зацепиться за баллы.

Информация для ставок

  • «Мальдонадо» проиграл три матча из последних пяти
  • «Пласа Колония» забила семь голов в последних пяти матчах
  • У «Пласа Колония» шесть игр кряду без поражений

Прогноз

В этом поединке можно поставить на исход с учетом форы (0) «Пласа Колония» по коэффициенту 1.64. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют» за 1.65.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Томи» в матче ФНЛ с «Балтикой».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.41 1.97 1.88 1.55 2.50
Мелбет 1.91 1.83
1XBET 1.91 1.83
BetBoom 2.90 1.37 1.90 1.84 1.52 2.40
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