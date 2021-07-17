«Депортиво Мальдонадо» — «Пласа Колония». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (17.07.2021)

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сегодня, 00:13

«Депортиво Мальдонадо» примет «Пласа Колония» в рамках очередного тура Премьер-лиги Уругвая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Пласа Колония». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.30, ничейный исход оценивается в 3.05, а победа хозяев в 3.10.

Форма команд

«Депортиво Мальдонадо» находится на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 12 баллов. В последних матчах «Мальдонадо» выглядит не лучшим образом, команда постоянно проигрывает и теряет очки на ровном месте даже в поединках против слабых оппонентов.

«Пласа Колония» расположилась на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 пункта. «Пласа» — лучшая команда Уругвая прямо сейчас. Она находится в прекрасной форме и крайне редко теряет очки. Шансов у «Мальдонадо» даже на ничейный исход в этом поединке мало, но клуб может удивить гостей и попробовать зацепиться за баллы.

Информация для ставок

«Мальдонадо» проиграл три матча из последних пяти

«Пласа Колония» забила семь голов в последних пяти матчах

У «Пласа Колония» шесть игр кряду без поражений

Прогноз

В этом поединке можно поставить на исход с учетом форы (0) «Пласа Колония» по коэффициенту 1.64. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют» за 1.65.