«Динамо» Загреб — «Генк». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

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25 ноября 2021, 10:48

В пятом туре Лиги Европы нас ждет интересный матч между «Динамо» Загреб и «Генком». Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом поединке букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.45. В случае победы «Генка» зайдет коэффициент 2.8. Ничью в этом поединке можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициенту 1.76 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.14. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.79.

Форма команд

Загребское «Динамо» идет на второй позиции и набрало шесть очков. Команда имеет хорошие шансы на весеннее продолжение турнира, если одержит победу в предстоящем поединке. Клуб опережает конкурента на два пункта и не имеет права на поражение. Последние два поединка «Динамо» Загреб провело с «Рапидом» (3:1, 1:2).

«Генк» после успеха в первом туре больше не знал побед на групповом этапе, поэтому теперь только три очка в игре с «Динамо» помогут клубу обойти соперника и сохранить шансы на плей-офф Лиги Европы. В чемпионате Бельгии команда тоже не показывает удовлетворительные результаты, выиграв всего один матч из пяти последних. В двух матчах Лиги Европы за последнее время «Генк» сначала проиграл «Вест Хэму» (0:3), а затем разошелся с ним миром на своем поле (2:2).

Информация для ставок

- «Динамо» Загреб забивало в 12 из 15 матчей на своем поле во всех турнирах

- Пять из шести выездных матчей «Генка» завершились исходом «обе забьют — нет»

- Матч первого круга между клубами закончился уверенной победой хорватского клуба (3:0)

Прогноз

«Динамо» Загреб является опытным еврокубковым бойцом и шанс выйти в плей-офф Лиги Европы точно не упустит. Предполагаем, что хорватский клуб и в этот раз окажется сильнее соперника. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Мелбет.