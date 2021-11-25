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«Динамо» Загреб — «Генк». Прогноз на матч Лиги Европы (25.11.2021)

25 ноября 2021, 10:48

В пятом туре Лиги Европы нас ждет интересный матч между «Динамо» Загреб и «Генком». Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Лига Европы 2021/2022
Динамо
Генк
1 : 1
завершен
25 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.253.683.16
Фонбет 2.15 3.50 3.30
Мелбет 2.06 3.71 3.61
1XBET 2.06 3.78 3.74
BetBoom 2.03 3.69 3.69

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом поединке букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.45. В случае победы «Генка» зайдет коэффициент 2.8. Ничью в этом поединке можно выбрать по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициенту 1.76 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.14. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.79.

Форма команд

Загребское «Динамо» идет на второй позиции и набрало шесть очков. Команда имеет хорошие шансы на весеннее продолжение турнира, если одержит победу в предстоящем поединке. Клуб опережает конкурента на два пункта и не имеет права на поражение. Последние два поединка «Динамо» Загреб провело с «Рапидом» (3:1, 1:2).

«Генк» после успеха в первом туре больше не знал побед на групповом этапе, поэтому теперь только три очка в игре с «Динамо» помогут клубу обойти соперника и сохранить шансы на плей-офф Лиги Европы. В чемпионате Бельгии команда тоже не показывает удовлетворительные результаты, выиграв всего один матч из пяти последних. В двух матчах Лиги Европы за последнее время «Генк» сначала проиграл «Вест Хэму» (0:3), а затем разошелся с ним миром на своем поле (2:2).

Информация для ставок

- «Динамо» Загреб забивало в 12 из 15 матчей на своем поле во всех турнирах

- Пять из шести выездных матчей «Генка» завершились исходом «обе забьют — нет»

- Матч первого круга между клубами закончился уверенной победой хорватского клуба (3:0)

Прогноз

«Динамо» Загреб является опытным еврокубковым бойцом и шанс выйти в плей-офф Лиги Европы точно не упустит. Предполагаем, что хорватский клуб и в этот раз окажется сильнее соперника. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.45 1.33 2.19 1.72 1.71 2.20
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 2.58 1.53
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Все комментарии
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5m8dr58qdza8
25 ноября в 15:52
Футбольный клуб Динамо (Загреб) одержит победу.
ps9ap6cnfnej
ps9ap6cnfnej
25 ноября в 15:51
Футбольный клуб Динамо (Загреб) выиграет матч.
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