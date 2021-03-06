«Динамо» Киев — «Минай». Прогноз на матч чемпионата Украины (07.03.2021)

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06 марта 2021, 06:23

В 17-м туре УПЛ «Динамо» приедет в гости к «Минаю», хотя и будет значиться номинальными хозяевами встречи. Представляем вам прогноз и обзор ставок на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Динамо» явным фаворитом встречи, сделать ставку на киевлян можно с коэффициентом 1.35. Ставка на победу «Миная» представлена коэффициентом 10.5. Ничейный исход котируется в 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 1.76 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 2.06. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.01.

Форма команд

«Минай» находится внизу турнирной таблицы и опережает последнее место всего на одно очко. Команда является новичком УПЛ , и коллективу бывает достаточно трудно в некоторых матчах высшей лиги Украины. В прошлом туре «Минай» одержал очень важную победу над «Олимпиком» (2:1), а немного ранее крупно уступил «Александрии» (0:3).

У «Динамо» на данный момент хорошая ситуация во всех турнирах. Команда с трудом прошла «Колос» в четвертьфинале Кубка Украины, победив лишь в серии пенальти, а в чемпионате отрыв от «Шахтёра» вырос до четырех очков. В прошлом туре «Динамо» без проблем разобралось со «Львовом» (4:1), а немного ранее сыграло вничью с «Десной» из Чернигова (1:1).

Информация для ставок

«Динамо» не проигрывает уже девять официальных матчей подряд

«Минай» выиграл всего один матч из последних десяти

«Динамо» выиграло все три матча у «Миная» за последние три года

«Динамо» имеет второй показатель в чемпионате по количеству забитых мячей (33)

Прогноз

«Динамо» при Мирче Луческу показывает очень грамотную игру, которая радует руководство и болельщиков. Команда рвется к первому за несколько лет чемпионству, и один из аутсайдеров УПД вряд ли сможет отобрать очки у киевлян. Сделать ставку с форой -1.5 на «Динамо» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.05.