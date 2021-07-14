«Динамо» Барнаул — «Новосибирск». Прогноз на матч Кубка России (14.07.2021)

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вчера, 07:09

Барнаульское «Динамо» сыграет против «Новосибирска» в 1-м раунде Кубка России. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Новосибирск» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.3. Ничейный исход оценивается в 4.7. Победа «Динамо» представлена коэффициентом 9.5.

Форма команд

«Динамо» финишировало на 7-й строчке ПФЛ с 44 набранными баллами. На счету команды 14 побед, 2 ничейных исхода и 12 поражений. В минувшем сезоне клуб забил 33 гола и пропустил 38 мячей. «Динамо» находится не в самой лучшей форме. В 5 последних матчах команда потерпела 3 поражения.

«Новосибирск» финишировал на 5-й строчке в турнирной таблице ПФЛ с 58 баллами в активе. В минувшем сезоне клуб выиграл 17 поединков, 7 раз сыграл вничью и проиграл в 5 матчах. На счету команды 53 забитых и 25 пропущенных мячей. «Новосибирск» очень уверенно провёл концовку сезона, одержав 4 победы в последних 5 турах.

Информация для ставок

«Новосибирск» не проигрывает пять матчей кряду

«Динамо» выиграло два матча из последних пяти

«Новосибирск» забивал в каждом из пяти последних матчей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что «Динамо» выйдет в следующий раунд турнира, по коэффициенту 5.4. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.72.

Букмекеры также предлагают коэффициент 3.7 на победу хозяев в матче Кубка России «Авангард» — «Салют».