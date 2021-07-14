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«Динамо» Барнаул — «Новосибирск». Прогноз на матч Кубка России (14.07.2021)

вчера, 07:09

Барнаульское «Динамо» сыграет против «Новосибирска» в 1-м раунде Кубка России. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Россия. Кубок 2021/2022
Динамо
Новосибирск
2 : 1
4 : 2 по пенальти
вчера, 14:30
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 4.86 4.18 1.57

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Новосибирск» явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.3. Ничейный исход оценивается в 4.7. Победа «Динамо» представлена коэффициентом 9.5.

Форма команд

«Динамо» финишировало на 7-й строчке ПФЛ с 44 набранными баллами. На счету команды 14 побед, 2 ничейных исхода и 12 поражений. В минувшем сезоне клуб забил 33 гола и пропустил 38 мячей. «Динамо» находится не в самой лучшей форме. В 5 последних матчах команда потерпела 3 поражения.

«Новосибирск» финишировал на 5-й строчке в турнирной таблице ПФЛ с 58 баллами в активе. В минувшем сезоне клуб выиграл 17 поединков, 7 раз сыграл вничью и проиграл в 5 матчах. На счету команды 53 забитых и 25 пропущенных мячей. «Новосибирск» очень уверенно провёл концовку сезона, одержав 4 победы в последних 5 турах.

Информация для ставок

  • «Новосибирск» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Динамо» выиграло два матча из последних пяти
  • «Новосибирск» забивал в каждом из пяти последних матчей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что «Динамо» выйдет в следующий раунд турнира, по коэффициенту 5.4. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.72.

Букмекеры также предлагают коэффициент 3.7 на победу хозяев в матче Кубка России «Авангард» — «Салют».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.06 1.76
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Все комментарии
Evgeniy09
Evgeniy09 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:06, ред.
Пенальти Новосибирск исполнил в стиле определенных игроков сборной Англии
STVA 1
STVA 1
вчера в 07:20
Гости не проиграют
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