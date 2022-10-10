«Динамо» Загреб — «Зальцбург». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.10.2022)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Зальцбург», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.8. Поставить на «Динамо» Загреб можно по 2.85, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.
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сегодня, 22:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.97, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.83.
Форма команд
«Зальцбург» на данный момент лидирует в очень ровной группе Лиги Чемпионов с пятью баллами, однако опережает «Динамо», идущее на последнем месте всего на один пункт. В домашней встрече с хорватами, австрийцы оказались сильнее (2:0) и теперь у футболистов будет хороший шанс закрепить успех и на выезде. В последнем матче чемпионата Австрии «Зальцбург» обыграл на выезде «Альтах» (3:2).
«Динамо» Загреб замыкает квартет с четырьмя баллами, однако все еще имеет хорошие шансы побороться за выход в плей-офф. Победа в предстоящей встрече с «Зальцбургом» поднимет команду как минимум на вторую позицию за два тура до конца. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб уступило «Зальцбургу» (0:2), а в чемпионате страны команда разгромила «Славен» (4:1).
Информация для ставок
- «Зальцбург» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Динамо» Загреб выиграло девять из десяти последних матчей на своем поле
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Клуб из Хорватии не выиграл ни одного матча у «Зальцбурга» в семи последних встречах
Прогноз
Обе команды проводят неплохой сезон, и мы предполагаем, что игра будет примерно равная. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97.