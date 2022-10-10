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«Динамо» Загреб — «Зальцбург». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.10.2022)

вчера, 10:51
Ред Булл Зальцбург

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Зальцбург», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.8. Поставить на «Динамо» Загреб можно по 2.85, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.913.412.57
Лига Ставок 2.80 3.35 2.60

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.97, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.83.

Форма команд

«Зальцбург» на данный момент лидирует в очень ровной группе Лиги Чемпионов с пятью баллами, однако опережает «Динамо», идущее на последнем месте всего на один пункт. В домашней встрече с хорватами, австрийцы оказались сильнее (2:0) и теперь у футболистов будет хороший шанс закрепить успех и на выезде. В последнем матче чемпионата Австрии «Зальцбург» обыграл на выезде «Альтах» (3:2).

«Динамо» Загреб замыкает квартет с четырьмя баллами, однако все еще имеет хорошие шансы побороться за выход в плей-офф. Победа в предстоящей встрече с «Зальцбургом» поднимет команду как минимум на вторую позицию за два тура до конца. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб уступило «Зальцбургу» (0:2), а в чемпионате страны команда разгромила «Славен» (4:1).

Информация для ставок

  • «Зальцбург» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Динамо» Загреб выиграло девять из десяти последних матчей на своем поле
  • Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Клуб из Хорватии не выиграл ни одного матча у «Зальцбурга» в семи последних встречах

Прогноз

Обе команды проводят неплохой сезон, и мы предполагаем, что игра будет примерно равная. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.50 1.88 2.01 1.50 2.73
Лига Ставок 2.60 1.49 1.81 1.97 1.45 2.70
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 11:40
Игра на три результата
Гость
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