«Динамо» Москва — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России. (03.09.2022)

1662044204

вчера, 17:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Урала» оценивается по 5.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15

Букмекеры не до конца верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.9. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Динамо» Москва идет без поражений в РПЛ , однако ничьих команда насобирала больше, чем побед. Именно поэтому коллектив занимает только седьмое место с 13 очками, уступая ближайшим соперникам только по дополнительным показателям. Два последних матча «Динамо» Москва завершились ничьей с «Пари НН» (2:2) и победой над «Спартаком» (1:0).

«Урал» имеет катастрофическую реализацию в нынешнем сезоне РПЛ , ведь клуб смог поразить ворота соперников всего один раз. Дела с набранными баллами также явно идут не лучшим образом (1), а поэтому последнее место в турнирной таблице вполне закономерно. В игре кубка России «Урал» смог обыграть «Сочи» (2:0), а ранее в чемпионате уступил на своем поле «Зениту» (0:4).

Информация для ставок

«Динамо» М только в прошлом матче прервало серию без поражений из девяти встреч

«Урал» выиграл только два матча из десяти последних на выезде во всех турнирах

«Урал» и «Динамо» выиграли по две игры из пяти последних встреч

Четыре последних матчей между клубами в Москве завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Динамо» Москва показывает достойные результаты и борется за самые высокие места. Предполагаем, что команда одержит уверенную победу с форой (-1) по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.