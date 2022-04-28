«Динамо» Москва – «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (30.04.2022)

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вчера, 10:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа «Урала» оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 1.5 – 1.58. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.45.

Форма команд

«Динамо» Москва проиграл важный поединок в последнем туре и практически лишил себя шансов на чемпионство. Теперь, чтобы удержать вторую позицию, коллективу необходимо побеждать одного из аутсайдеров и не зависеть от прямых конкурентов. На данный момент клуб набрал 52 балла и опережает ЦСКА на пять пунктов. В прошлом матче «Динамо» Москва минимально уступило именно «армейскому» клубу (0:1), а немного ранее оказалось сильнее «Ахмата» на своем поле (2:0).

«Урал» только в прошлом туре прервал неприятную серию без побед, которая длилась несколько матчей. Однако команда остается в зоне вылета, а именно на 14 месте с набранными 24 баллами и отставая на четыре пункта от ближайшего соперника. Чтобы покинуть зону вылета, клубу из Екатеринбурга нужны только победы в оставшихся матчах, поэтому футболистам придется рисковать уже в ближайших поединках. Две последние встречи «Урала» закончились победой над «Уфой» (2:1) и поражением от «Зенита» (1:3).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Динамо» в основное время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Урал» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Динамо» Москва одержало три победы в пяти последних поединках с «Уралом»

Прогноз

«Динамо» Москва показывает достойные результаты и борется за самые высокие места. Предполагаем, что в этом матче хозяева должны одержать уверенную победу и смогут набрать три очка, что позволит клубу не потерять преимущество перед ближайшими преследователями. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Фонбет.