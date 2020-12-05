«Дижон» — «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 (06.12.2020)

В 13-м туре чемпионата Франции «Дижон» на своем поле сыграет против «Сент-Этьена». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 6 декабря 2020 года.
Ставки букмекеров
Для ставок на основные исходы в предстоящем матче букмекерская контора Бетсити выставила следующие коэффициенты: победа «Дижона» идет за 3.04, ничья отмечена котировкой 3.60, а победу «Сент-Этьена» можно сыграть за 2.45. Как видим, минимальные симпатии аналитиков на стороне гостевой команды.
Что касается результативности поединка, то здесь линия букмекера практически равная. Ставку на ТБ(2,5) можно разместить за 1.90, а ТМ(2,5) за 1.87.
Форма команд
«Дижон» замыкает турнирную таблицу чемпионата Франции. Первую победу в сезоне команда одержала только в прошлом туре, когда сенсационно обыграла в гостях «Ниццу». Перед этим хозяева потерпели семь поражений и четыре раза сыграли вничью. Блекло играет атака «Дижона», которая забила всего семь мячей.
«Сент-Этьен» не побеждал в восьми последних турах французской Лиги 1. После семи поражений кряду «зелено-белые» разделили очки в домашней встрече с «Лиллем». В активе гостей одиннадцать набранных очков и пятнадцатая строчка в турнирной таблице. В гостях «Сент-Этьен» показал такие результаты: одна победа, одна ничья и четыре поражения.
Информация для ставок
• «Сент-Этьен» проиграл 11 из 13 прошлых матчей в гостях
• «Дижон» проиграл 6 предыдущих домашних матча сопернику
• Ставка на ТМ(2,5) выиграла в шести предыдущих домашних матчах «Дижона»
• «Дижон» не побеждал в шести последних домашних поединках чемпионата Франции
Прогноз
«Дижон» и «Сент-Этьен» сейчас находятся не в лучших формах. У команд не клеится игра в нападении, которое мало забивает. Вероятнее всего, нас ожидает упорное противостояние, в котором соперники сыграют от защиты.
Опираясь на статистку, предлагаем сделать ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.87 по линии букмекерской конторы Бетсити.