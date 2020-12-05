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«Дижон» — «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 (06.12.2020)

05 декабря 2020, 15:17
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В 13-м туре чемпионата Франции «Дижон» на своем поле сыграет против «Сент-Этьена». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 6 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы в предстоящем матче букмекерская контора Бетсити выставила следующие коэффициенты: победа «Дижона» идет за 3.04, ничья отмечена котировкой 3.60, а победу «Сент-Этьена» можно сыграть за 2.45. Как видим, минимальные симпатии аналитиков на стороне гостевой команды.

Что касается результативности поединка, то здесь линия букмекера практически равная. Ставку на ТБ(2,5) можно разместить за 1.90, а ТМ(2,5) за 1.87.

Форма команд

«Дижон» замыкает турнирную таблицу чемпионата Франции. Первую победу в сезоне команда одержала только в прошлом туре, когда сенсационно обыграла в гостях «Ниццу». Перед этим хозяева потерпели семь поражений и четыре раза сыграли вничью. Блекло играет атака «Дижона», которая забила всего семь мячей.

«Сент-Этьен» не побеждал в восьми последних турах французской Лиги 1. После семи поражений кряду «зелено-белые» разделили очки в домашней встрече с «Лиллем». В активе гостей одиннадцать набранных очков и пятнадцатая строчка в турнирной таблице. В гостях «Сент-Этьен» показал такие результаты: одна победа, одна ничья и четыре поражения.

Информация для ставок

• «Сент-Этьен» проиграл 11 из 13 прошлых матчей в гостях
• «Дижон» проиграл 6 предыдущих домашних матча сопернику
• Ставка на ТМ(2,5) выиграла в шести предыдущих домашних матчах «Дижона»
• «Дижон» не побеждал в шести последних домашних поединках чемпионата Франции

Прогноз

«Дижон» и «Сент-Этьен» сейчас находятся не в лучших формах. У команд не клеится игра в нападении, которое мало забивает. Вероятнее всего, нас ожидает упорное противостояние, в котором соперники сыграют от защиты.

Опираясь на статистку, предлагаем сделать ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.87 по линии букмекерской конторы Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.283.592.28
BetCity 3.60 3.90 2.00
Fonbet 2.85 3.40 2.45
Мелбет 3.71 3.61 2.06
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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
05 декабря в 15:59
Вас ис даст. Дижон проиграет
shlomo
shlomo
05 декабря в 15:19
Гости упрутся и есть вероятность, что сыграют в ничейку
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