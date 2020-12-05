«Дижон» — «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 15:17

В 13-м туре чемпионата Франции «Дижон» на своем поле сыграет против «Сент-Этьена». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 6 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы в предстоящем матче букмекерская контора Бетсити выставила следующие коэффициенты: победа «Дижона» идет за 3.04, ничья отмечена котировкой 3.60, а победу «Сент-Этьена» можно сыграть за 2.45. Как видим, минимальные симпатии аналитиков на стороне гостевой команды.

Что касается результативности поединка, то здесь линия букмекера практически равная. Ставку на ТБ (2,5) можно разместить за 1.90, а ТМ(2,5) за 1.87.

Форма команд

«Дижон» замыкает турнирную таблицу чемпионата Франции. Первую победу в сезоне команда одержала только в прошлом туре, когда сенсационно обыграла в гостях «Ниццу». Перед этим хозяева потерпели семь поражений и четыре раза сыграли вничью. Блекло играет атака «Дижона», которая забила всего семь мячей.

«Сент-Этьен» не побеждал в восьми последних турах французской Лиги 1. После семи поражений кряду «зелено-белые» разделили очки в домашней встрече с «Лиллем». В активе гостей одиннадцать набранных очков и пятнадцатая строчка в турнирной таблице. В гостях «Сент-Этьен» показал такие результаты: одна победа, одна ничья и четыре поражения.

Информация для ставок

• «Сент-Этьен» проиграл 11 из 13 прошлых матчей в гостях

• «Дижон» проиграл 6 предыдущих домашних матча сопернику

• Ставка на ТМ(2,5) выиграла в шести предыдущих домашних матчах «Дижона»

• «Дижон» не побеждал в шести последних домашних поединках чемпионата Франции

Прогноз

«Дижон» и «Сент-Этьен» сейчас находятся не в лучших формах. У команд не клеится игра в нападении, которое мало забивает. Вероятнее всего, нас ожидает упорное противостояние, в котором соперники сыграют от защиты.

Опираясь на статистку, предлагаем сделать ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.87 по линии букмекерской конторы Бетсити.